EE. UU. presenta nuevos cargos contra Maduro y su esposa

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EE. UU. presenta nuevos cargos contra Maduro y su esposa

Se esperan nuevos y más graves cargos penales contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, detenidos por Estados Unidos durante una operación militar especial. Según el prestigioso CNN que cita a sus fuentes, la fiscalía federal de Nueva York acusa al exlíder y a su esposa de detención ilegal y tortura de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas.

Los interlocutores del canal destacaron que el nuevo paquete de acusaciones podría anunciarse oficialmente el 8 de octubre.

Nueva dirección de la investigación: Estadounidensestorturados

La nueva información del caso se centra en la cuestión de los extranjeros encarcelados bajo el régimen de Maduro:

  • Detenciones ilegales: Según los datos de la investigación, los nuevos cargos están relacionados con el arresto y detención injustificados de más de 10 ciudadanos estadounidenses durante los años de gobierno de Maduro;

  • Tratos crueles: La fiscalía estadounidense ha recopilado pruebas sobre la aplicación de torturas psicológicas y físicas contra estos prisioneros;

  • Círculo de cómplices: Los investigadores también están considerando imputar a otros funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas de seguridad que participaron directamente en las torturas.

Operación especial y acusación de narcotráfico

El arresto de Nicolás Maduro fue considerado un evento sin precedentes en el derecho internacional:

  • Operación a principios de 2026: Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar de emergencia en territorio venezolano, extrayendo a Maduro y a su esposa del país;

  • Razón inicial: La razón principal de esta operación fue que Maduro tenía una orden de búsqueda internacional emitida por EE. UU. y estaba acusado de liderar un tráfico de drogas a gran escala.

Proceso judicial y pena: Riesgo de cadena perpetua

Calendario y posibles consecuencias de este sonado juicio que atrae la atención de la comunidad internacional:

  • Fecha del juicio fijada: El juicio principal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores 1 de junio de 2027 comenzará;

  • Probabilidad de cadena perpetua: Si el jurado declara a Maduro y a su esposa culpables de conspirar para importar ilegalmente cocaína a los EE. UU., ambos podrían enfrentar cadena perpetua .

La adición de nuevos cargos ante el tribunal de Nueva York convierte el juicio contra los exlíderes de Caracas en uno de los procesos judiciales geopolíticos más complejos y resonantes del siglo XXI.

Nicolás MaduroCilia FloresFiscalía federal de Nueva YorkDetención de ciudadanos estadounidenses en VenezuelaJusticia internacional
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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