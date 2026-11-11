Una modelo uzbeka revela una historia aterradora relacionada con Epstein

Roza (nombre cambiado), quien viajó de Uzbekistán a EE. UU. para comenzar su carrera como modelo, contó los graves eventos relacionados con el famoso delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ella afirma que su agencia de modelos la envió dos veces a la casa de Epstein en Florida para sesiones de fotos. Roza acusa a la dirección de la agencia de no garantizar su seguridad. Esto fue reportado por la BBC.

Enviada a la casa de Epstein a los 18 años

Roza dice que un mes después de llegar a EE. UU. en 2009, fue enviada dos veces por la sucursal estadounidense de la agencia MC2 Model Management a la residencia de Jeffrey Epstein en Palm Beach para sesiones de fotos.

En ese momento, Epstein estaba cumpliendo una condena por delitos sexuales contra una menor. A pesar de ello, se le permitía trabajar fuera de la prisión durante el día.

Roza señala que Jeff Fuller, entonces presidente de la agencia en EE. UU., estaba al tanto de a dónde iba. Después de las sesiones de fotos, Epstein le ofreció trabajar como su asistente. Posteriormente, cometió agresiones sexuales constantes contra la modelo.

«El trabajo de mi agencia era protegerme, pero no pudieron hacerlo. Al contrario, me pusieron en peligro. Deben rendir cuentas por ello», dice Roza.

Las acciones del director de la agencia también generan dudas

Durante la investigación, los periodistas de la BBC encontraron un documento financiero que muestra que Jeff Fuller reservó el billete de regreso de Roza desde Palm Beach. Sin embargo, Fuller había declarado anteriormente que no sabía que la modelo iba a la casa de Epstein. No respondió a las preguntas posteriores de los periodistas de la BBC.

En los documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Epstein, se registra que al menos 10 modelos de la agencia MC2 se reunieron con él o tuvieron contacto con él.

Según los documentos, Epstein entregó 1 millón de dólares a esta agencia de modelos en 2005. Pero dos años después, los dueños de la agencia declararon que él no tenía relación con la empresa.

La investigación de la BBC reveló que el ex agente Ramzi Elkolli y la directora Faith Kates también tenían vínculos cercanos con Epstein.

Otra modelo contó lo que vivió

Durante la investigación, otra modelo llamada Simona (nombre cambiado) también reveló lo que pasó. Ella afirma que Epstein cometió más de 200 agresiones sexuales contra ella.

Simona conoció a Epstein a los 20 años. Más tarde, dejó el modelaje y se convirtió en su asistente. Durante casi dos años, Epstein controló su vida financiera y personal.

Según ella, Epstein también la presentó a Faith Kates, directora de Next Management, una de las agencias de modelos más grandes del mundo. Durante la reunión, Kates le sugirió someterse a una cirugía plástica y envió la información del cirujano a Epstein.

Sin embargo, los abogados de Kates declararon que su cliente fue engañada por Epstein y que no estaba al tanto de sus actos criminales. Además, Kates negó haber sugerido cirugía plástica a las modelos.

Quienes ayudaron a Epstein también podrían ser responsables

Tras estos eventos, el senador del estado de Nueva York, Zellnor Myrie, propuso un proyecto de ley que amplía la posibilidad de procesar a personas que podrían estar relacionadas con los crímenes de Epstein.

Según el mismo, se está considerando la posibilidad de procesar a personas que sabían o deberían haber sabido sobre las actividades criminales de Epstein.

Roza, al revelar su historia, llamó a otras víctimas a no guardar silencio. Destaca que, aunque han pasado años, todavía no se ha hecho justicia para ella.