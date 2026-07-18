Se descubre que hay mucha más plata de la esperada en el corazón del Sol

Un grupo de astrofísicos europeos e indios ha realizado un descubrimiento inesperado mientras estudiaba la estructura interna del Sol. Los resultados de nuevas investigaciones revelaron que la cantidad de plata en nuestra estrella es aproximadamente un 55 % mayor de lo que se estimaba anteriormente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta conclusión científica se formuló utilizando un nuevo modelo tridimensional (3D) que refleja la estructura interna del Sol. Según la publicación ixbt.com, se espera que esta novedad ponga fin a uno de los enigmas más antiguos del mundo de la astronomía. El hecho es que los científicos no habían podido explicar durante mucho tiempo las diferencias entre el Sol y los meteoritos antiguos.

La solución a la contradicción científica

Hace aproximadamente 4600 millones de años, el Sol y los planetas del sistema solar, incluidos los meteoritos más antiguos, se formaron a partir de una única nube de gas y polvo. Teóricamente, su composición química debería haber sido idéntica. Sin embargo, las mediciones anteriores mostraban que la concentración de plata en el Sol era significativamente menor que en los meteoritos primitivos, las condritas.

El modelo desarrollado recientemente tiene en cuenta procesos complejos como el movimiento de materiales entre las capas solares y la interacción de los átomos con la radiación. Esto permitió a los investigadores analizar el espectro de la luz solar con mayor precisión. Como resultado, se demostró que la cantidad de plata en el corazón del Sol es prácticamente idéntica a los indicadores de los meteoritos.

Una nueva etapa en el estudio de los misterios del Universo

Los científicos señalan que este descubrimiento es importante no solo para comprender nuestra estrella, sino también para entender el proceso de formación de elementos pesados en todo el Universo. La forma en que los metales como la plata se acumulan en el cosmos e influyen en la evolución estelar se estudiará ahora basándose en nuevos enfoques.

Los investigadores planean aplicar esta metodología al estudio de otras estrellas en el futuro. Esto podría cambiar radicalmente nuestras ideas sobre el origen de los elementos químicos en el Universo y su distribución a través de las galaxias. Estos datos también servirán para enriquecer el conocimiento sobre la historia de la formación del Universo para los astrónomos aficionados y los entusiastas de la ciencia.