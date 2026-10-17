Un hombre chino vivió ocho años con una varilla metálica en la garganta

Un hombre de 46 años residente en Dalian, China, vivió ocho años con una varilla metálica de 12 centímetros alojada en su garganta. Tras acudir a los médicos recientemente por un dolor intenso, finalmente fue liberado del cuerpo extraño. Así lo informó el Hospital Central de Dalian.

El paciente, de apellido Wang, se quejaba de un fuerte dolor de garganta y la sensación de tener un cuerpo extraño. En una radiografía, los médicos detectaron un objeto metálico de 12 centímetros. El hombre explicó que accidentalmente se tragó la varilla mientras comía hace ocho años.

Tras el incidente, experimentó sensación de asfixia y dolor de garganta ocasional, pero no tuvo dificultades para respirar. Los médicos intentaron aliviar las molestias inicialmente. Sin embargo, Wang rechazó la cirugía en su momento porque requería una incisión en el cuello y conllevaba riesgos quirúrgicos.

Durante los siguientes ocho años, se acostumbró a un dolor leve y esporádico. Sin embargo, recientemente, el dolor de garganta se volvió severo, especialmente por las mañanas. Al no encontrar alivio con analgésicos, acudió de urgencia al hospital.

Los médicos extrajeron la varilla metálica sin necesidad de incisiones

El examen no reveló lesiones graves, hemorragias ni infecciones alrededor del cuerpo extraño. No obstante, la varilla metálica corría el riesgo de dañar los tejidos de la garganta, así como los vasos sanguíneos y las mucosas adyacentes.

El equipo médico dirigido por el Dr. Huang Weiping optó por una técnica quirúrgica mínimamente invasiva a través de la boca en lugar de una incisión en el cuello. Como resultado, la varilla de acero inoxidable de 12 centímetros fue extraída intacta.

Tras unos días de observación, el dolor y las molestias del paciente disminuyeron rápidamente, y la congestión de la mucosa se redujo gradualmente.

Los médicos lanzan una advertencia

El hospital publicó este caso como una advertencia para el público. Los especialistas enfatizaron que, si se ingiere accidentalmente un objeto, es necesario buscar atención médica de inmediato.

La presencia prolongada de un objeto así en el organismo puede dañar los tejidos circundantes y causar complicaciones graves. El caso de Wang demuestra que ignorar un problema aparentemente leve puede tener consecuencias serias.