Cómo un padre encontró a su hija desaparecida tras 24 años de búsqueda

La hija de cuatro años del chino Wang Mingqing desapareció sin dejar rastro en 1994. A pesar de que pasaron 24 años, el padre no perdió la esperanza de encontrarla. Recorrió las calles buscando a su hija, pidió ayuda a la gente e incluso decidió trabajar como taxista. Finalmente, su sueño de muchos años se hizo realidad: una prueba de ADN confirmó que su hija desaparecida había sido encontrada.

La niña desapareció junto a un puesto de frutas

El 8 de enero de 1994, Wang y su esposa vendían frutas en la ciudad de Chengdu, en la provincia china de Sichuan. Su hija de cuatro años, Wang Sifen, jugaba cerca. Los padres la perdieron de vista por un breve momento, pero durante ese tiempo, la niña desapareció.

Pasaron todo el día recorriendo las calles, preguntando a la gente si habían visto a su hija. Obligados a regresar a casa alrededor de la una de la madrugada, los padres no pudieron contener las lágrimas.

Al día siguiente, acudieron a la policía, solicitaron información a organizaciones de protección infantil, publicaron anuncios en periódicos y revisaron regularmente las bases de datos de personas desaparecidas. Sin embargo, no obtuvieron resultados.

Más tarde, nació otra hija en la familia, pero los padres no dejaron de buscar a su primogénita. Como Wang no tenía una foto de Sifen, usaba la foto de su hija menor para pedir ayuda a la gente en las calles. Las dos niñas se parecían mucho.

Preguntó a 17 000 pasajeros para encontrar a su hija

En 2015, para aumentar sus posibilidades de encontrar a su hija, Wang Mingqing comenzó a trabajar como taxista en la plataforma Didi Chuxing. Colocó una foto de su hija y un mensaje pidiendo información en la ventana trasera de su taxi. También repartió tarjetas con información sobre Sifen a cada pasajero.

Según los cálculos de Wang, durante dos años y medio preguntó a unos 17 000 pasajeros sobre su hija.

En 2017, uno de los pasajeros publicó su historia en las redes sociales. El caso se volvió viral rápidamente, atrayendo la atención de periódicos nacionales y canales de televisión. Wang esperaba que esta oportunidad le ayudara a encontrar a su hija.

« Mi mayor sueño es que un día mi hija se suba a mi coche y me llame “¡Papá!” », dijo a los periodistas.

Cuando le preguntaron qué le diría a su hija si se reencontraban, Wang no pudo ocultar sus lágrimas.

« Perdóname, hija mía. Tu padre no pudo cumplir con su responsabilidad como padre », dijo.

El retrato robot de Internet llegó a su hija

La historia de Wang conmovió a millones de chinos. Ni Ping, presentadora del famoso canal CCTV, también decidió ayudarlo. Vendió una de sus valiosas pinturas, valorada en unos 32 000 dólares, para ofrecer el dinero a quien ayudara a encontrar a su hija. También invitó a Wang al programa « Waiting For Me ».

Gracias a la amplia cobertura mediática, un experto en retratos robot de la policía dibujó la posible apariencia de Sifen en la edad adulta. Esta imagen, compartida miles de veces en Internet, llegó a Kang Ying, quien vivía en la provincia china de Jilin.

Al ver la imagen, la mujer se sorprendió por su gran parecido. A principios de 2018, contactó con Wang. Durante la conversación, descubrieron similitudes inusuales, como una pequeña cicatriz en la frente de Kang Ying y náuseas al llorar.

A pesar de esto, Wang temía hacerse ilusiones. Anteriormente, la policía había reportado varias coincidencias potenciales, pero las pruebas de ADN habían dado resultados negativos cada vez.

El reencuentro esperado durante 24 años

El 1 de abril de 2018, el día de los inocentes, Wang Mingqing finalmente escuchó la noticia que esperaba desde hacía 24 años. La prueba de ADN confirmó que Kang Ying era su hija desaparecida, Wang Sifen. La joven tuvo que viajar a Chengdu para reencontrarse con su verdadera familia.

« No puedo expresar con palabras cuánta esperanza, desesperación y depresión hemos pasado en los últimos 24 años. Ahora, finalmente, podemos volver a vernos », dijo Wang al periódico « Beijing Youth Daily ».

Sin embargo, cómo se separó Sifen de su familia sigue siendo un misterio. Según la información, Kang Ying creció en un pueblo a solo 20 kilómetros de sus verdaderos padres. Aún no hay detalles sobre las circunstancias en las que se separó de su familia.

Los 24 años de búsqueda de Wang Mingqing demostraron el poder del amor paternal y la esperanza. Después de tantos años de separación, el padre y la hija tuvieron la oportunidad de volver a vivir como una familia.