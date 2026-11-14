Una pareja china, conmovida por la hospitalidad musulmana en Turquía, se convierte al Islam

Más tarde, al llegar a Turquía, la pareja conoció a Aysel y Abdurrahman Akgoç, un matrimonio de jubilados, en un parque del histórico barrio de Kaleiçi en Antalya. Durante la conversación, la familia turca los invitó a su casa. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer la cultura turca y sus platos nacionales.

Moyuan Song y Luosi Xu, una pareja que vive en Pekín, la capital de China, dejaron sus trabajos hace unos dos años para viajar por el mundo. Casados desde hace ocho años, su primer destino fue Indonesia. Allí, impresionados por la sinceridad y la hospitalidad de los musulmanes, comenzaron a interesarse por la religión islámica.

Aysel Akgoç regaló un ejemplar del Sagrado Corán a la mujer china interesada en el Islam. Ella enfatizó que este regalo no fue dado para que la pareja se hiciera musulmana, sino para que conocieran el libro sagrado. Después de salir de Turquía, los chinos mantuvieron el contacto con la familia turca y continuaron estudiando el Islam por su cuenta.

Finalmente, al decidir convertirse al Islam, la pareja quiso dar este paso en Antalya y regresó a la ciudad. Se convirtieron al Islam en una ceremonia celebrada en la mezquita de la Universidad de Akdeniz. Tras la ceremonia, recibieron los nombres de Muhammad Murat y Layla Betul. El imán de la mezquita también ofició su matrimonio religioso.

Moyuan Song afirmó que su interés por el Islam se debió a la bondad y sinceridad que vieron en los musulmanes de varios países. Destacó que nadie los presionó ni los instó a tomar esta decisión, sino que, al observar el comportamiento de los musulmanes, surgió su interés por aprender sobre la religión.

Según Abdurrahman Akgoç, un día Moyuan Song expresó su deseo de ir con él a la mezquita. Allí, al ver la oración, el hombre chino se sintió profundamente conmovido y realizó la oración entre lágrimas.

Song también mencionó que, tras convertirse en musulmán, su paz interior ha aumentado. Destacó que cuando enfrentan dificultades, mantener la calma y orar les brinda fuerza espiritual.

La familia turca sigue manteniendo contacto con la pareja china. Los Akgoç dijeron que los consideran como sus propios hijos y planean viajar a China el próximo mes de mayo para visitar a Muhammad Murat y Layla Betul.