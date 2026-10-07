Una pelota de tenis golpea a una gaviota en pleno vuelo: el estado del ave sorprende (video)

Un incidente inesperado ocurrió durante un partido de tenis en Australia. Una pelota de tenis, tras el golpe de un jugador, impactó contra una gaviota que sobrevolaba la pista, provocando que el ave cayera al suelo.

El video del incidente muestra cómo el ave cae a la pista tras el impacto y, poco después, otras gaviotas se acercan a ella.

Otro video difundido posteriormente muestra a la gaviota levantándose y caminando por la pista. Según la cuenta que compartió el video, el ave se recuperó tras el golpe.

Este suceso se ha vuelto viral en las redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios.