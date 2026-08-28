Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?

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Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?

En los densos pantanos tropicales de América del Sur vive un verdadero «unicornio» del mundo de las aves. Debido a su extraño cuerno en la cabeza que recuerda a criaturas legendarias, este ser único es conocido en la ciencia como chajá unicornio (Anhima cornuta). Es la única especie de ave en la Tierra que tiene tal protuberancia en la cabeza.

Plumas negras, un pico parecido al de una gallina y un cuerno blanco amarillento que sobresale verticalmente de su frente le dan a este pájaro una apariencia única e imponente.

Un cuerno de 15 centímetros en la cabeza: ¿Arma o decoración?

El rasgo más distintivo del chajá unicornio es la protuberancia en su frente, que mide aproximadamente 15 centímetros (6 pulgadas): Estructura del cuerno:

  • Anatómicamente, no es un cuerno real (los cuernos reales consisten en hueso y queratina), sino que está formado por cartílago flexible; Por qué no se usa en combate:

  • Este «cuerno» está unido muy débilmente al cráneo y puede romperse fácilmente. Aunque vuelve a crecer, el ave no lo utiliza como arma, sino solo con fines decorativos. Armas reales en las alas y combates sangrientos Para la defensa y la lucha territorial, el chajá unicornio utiliza un «arsenal» completamente diferente:

Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?

Dagas afiladas en las alas:

En las alas del ave hay espolones óseos extremadamente afilados que miden

  • de 2 a 5 centímetros; Enfrentamientos violentos: Los machos utilizan precisamente estos espolones para atacar a sus rivales al proteger su territorio. A menudo, estas peleas son tan intensas que se observan casos en los que los espolones rotos quedan incrustados en el pecho del oponente derrotado. Gritos, señales de advertencia y chasquidos al volar

  • El nombre de esta criatura no es casualidad: Señal «mo-ku-ka»:

Maravilla de la naturaleza: ¿Dónde vive el único pájaro del mundo con un cuerno?

Emite sonidos potentes, parecidos a una trompeta o a un ganso. Su grito más famoso,

«mo-ku-ka»

  • sirve para advertir a otras aves de la aproximación de un depredador; Sacos de aire en el cuerpo: La piel y los huesos del ave contienen muchas pequeñas bolsas de aire que aligeran su peso. A veces, al emprender el vuelo, todos los sacos de aire se comprimen simultáneamente, emitiendo un sonido de chasquido (estruendo)

  • aterrador. Qushning terisi va suyaklari ichida ko‘plab mayda havo pufakchalari mavjud bo‘lib, bu uning vaznini yengillashtiradi. Ba’zan u parvozga ko‘tarilayotganda barcha havo xaltachalari bir vaqtda siqilib, atrofga dahshatli qarsillagan tovush (shovqin) taratadi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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