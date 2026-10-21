Una pluma de solo 9 gramos vendida por 28 000 dólares en subasta

Una pluma extremadamente rara y bien conservada del ave huia, ya extinta, se vendió en una subasta por 46 000 dólares neozelandeses, es decir, 28 365 dólares estadounidenses. De este modo, estableció un récord como la pluma más cara del mundo.

El precio de la rara pluma superó con creces las expectativas

El huia, un ave endémica de Nueva Zelanda, se considera una especie extinta desde principios del siglo XX. Ya escasas cuando los europeos llegaron a la isla, sus plumas atrajeron la atención de coleccionistas y del mundo de la moda con el paso del tiempo. La creciente demanda fue uno de los factores que llevaron a su extinción total.

Incluso hoy en día, las plumas de huia son muy valoradas por los coleccionistas. Por ello, no es de extrañar que la pluma más cara del mundo pertenezca a esta ave.

En la subasta, inicialmente se esperaba que el precio de la pluma alcanzara los 3 000 dólares. Sin embargo, debido a su rareza y excelente estado de conservación, se vendió por 28 365 dólares. Este resultado marcó un nuevo récord mundial para la pluma más cara.

El color y el estado de conservación de la pluma aumentaron su valor

Lia Morris, jefa del departamento de artes decorativas de la casa de subastas Webb's, habló con el diario The Guardian sobre este hallazgo único.

«El huia es un ave muy famosa y simbólica. Muchas personas sienten una conexión con ella de alguna manera», afirmó.

Según Morris, la estructura de la pluma está bien conservada y sus fibras no están apelmazadas. Además, sus colores naturales se han mantenido. La pluma muestra tonos marrones intensos y matices iridiscentes, sin signos de daños causados por insectos.

Precisamente estas características aumentaron el valor de la pluma para los coleccionistas.

Una importancia especial para el pueblo maorí

La alta valoración de las plumas de huia no se debe solo a su rareza, sino también a su papel en la cultura y los valores espirituales del pueblo maorí.

Para el pueblo maorí, las plumas de huia tenían un significado cultural y espiritual. Antiguamente, los jefes tribales las utilizaban para adornar sus tocados. Por ello, estas plumas no son solo objetos naturales, sino que se valoran como parte del patrimonio histórico y cultural.

La pluma más cara del mundo pesa solo 9 gramos. A pesar de ello, su precio es varias veces superior al valor del oro en ese mismo peso. Esto demuestra lo valiosos que pueden llegar a ser los especímenes naturales raros para los coleccionistas.