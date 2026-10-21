Una pluma de solo 9 gramos vendida por 28 000 dólares en subasta

·7·Mundo
Una pluma de solo 9 gramos vendida por 28 000 dólares en subasta

Una pluma extremadamente rara y bien conservada del ave huia, ya extinta, se vendió en una subasta por 46 000 dólares neozelandeses, es decir, 28 365 dólares estadounidenses. De este modo, estableció un récord como la pluma más cara del mundo.

El precio de la rara pluma superó con creces las expectativas

El huia, un ave endémica de Nueva Zelanda, se considera una especie extinta desde principios del siglo XX. Ya escasas cuando los europeos llegaron a la isla, sus plumas atrajeron la atención de coleccionistas y del mundo de la moda con el paso del tiempo. La creciente demanda fue uno de los factores que llevaron a su extinción total.

Incluso hoy en día, las plumas de huia son muy valoradas por los coleccionistas. Por ello, no es de extrañar que la pluma más cara del mundo pertenezca a esta ave.

En la subasta, inicialmente se esperaba que el precio de la pluma alcanzara los 3 000 dólares. Sin embargo, debido a su rareza y excelente estado de conservación, se vendió por 28 365 dólares. Este resultado marcó un nuevo récord mundial para la pluma más cara.

El color y el estado de conservación de la pluma aumentaron su valor

Dos aves huia negras posadas en una rama frente a un fondo verde.

Lia Morris, jefa del departamento de artes decorativas de la casa de subastas Webb's, habló con el diario The Guardian sobre este hallazgo único.

«El huia es un ave muy famosa y simbólica. Muchas personas sienten una conexión con ella de alguna manera», afirmó.

Según Morris, la estructura de la pluma está bien conservada y sus fibras no están apelmazadas. Además, sus colores naturales se han mantenido. La pluma muestra tonos marrones intensos y matices iridiscentes, sin signos de daños causados por insectos.

Precisamente estas características aumentaron el valor de la pluma para los coleccionistas.

Una importancia especial para el pueblo maorí

La alta valoración de las plumas de huia no se debe solo a su rareza, sino también a su papel en la cultura y los valores espirituales del pueblo maorí.

Para el pueblo maorí, las plumas de huia tenían un significado cultural y espiritual. Antiguamente, los jefes tribales las utilizaban para adornar sus tocados. Por ello, estas plumas no son solo objetos naturales, sino que se valoran como parte del patrimonio histórico y cultural.

La pluma más cara del mundo pesa solo 9 gramos. A pesar de ello, su precio es varias veces superior al valor del oro en ese mismo peso. Esto demuestra lo valiosos que pueden llegar a ser los especímenes naturales raros para los coleccionistas.

HuiaNueva ZelandaPueblo MaoríWebb'sSubasta
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un toro vendido por 300 000 dólares en Australia: ¿qué justifica su precio?Un toro vendido por 300 000 dólares en Australia: ¿qué justifica su precio?13 septiembre 01:14Una vaca de 70 millones de dólares: ¿por qué Viatina-19 es tan cara?Una vaca de 70 millones de dólares: ¿por qué Viatina-19 es tan cara?15 septiembre 00:57El asombroso milagro de la naturaleza: el raro arasarí de cresta rizada del Amazonas sorprende a los científicosEl asombroso milagro de la naturaleza: el raro arasarí de cresta rizada del Amazonas sorprende a los científicos8 agosto 06:02Los millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosauriosLos millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosaurios19 julio 13:24Un toro de raza Angus vendido a un precio récord en AustraliaUn toro de raza Angus vendido a un precio récord en Australia15 septiembre 15:23Dote de 4,5 millones de dólares y boda cancelada: Justin Sun demanda a la famosa actriz Jing TianDote de 4,5 millones de dólares y boda cancelada: Justin Sun demanda a la famosa actriz Jing Tian17 septiembre 21:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos