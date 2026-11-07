Se construirá una ciudad con 22 kilómetros de vías navegables en Egipto

Está prevista la construcción de una nueva ciudad llamada «Alam al-Roum» en la costa mediterránea de Egipto, cerca de la ciudad de Marsa Matrouh. Como parte del proyecto, que abarca una superficie de 20,6 kilómetros cuadrados, se construirán 22 kilómetros de vías navegables, viviendas modernas y complejos turísticos. Así lo informó «Naked Science».

Según el proyecto, se crearán lagunas conectadas con el mar y vías navegables en la ciudad. Al pasar entre las zonas residenciales y los edificios públicos, no solo cumplirán una función paisajística, sino que también servirán para recoger y drenar el agua acumulada durante las fuertes lluvias.

El diseño de la ciudad tiene en cuenta el clima y las condiciones naturales típicas de la costa norte de Egipto. Los edificios se construirán de manera que aprovechen la brisa marina fresca y la luz solar. Además, considerando la posible subida del nivel del mar, se planea situar la zona urbana a una mayor altitud.

También se utilizarán métodos naturales para proteger la costa. Se plantará vegetación a lo largo del litoral y se crearán zonas de humedales para recoger y purificar el agua de lluvia. Asimismo, se reforzarán las dunas de arena y se restaurarán los ecosistemas naturales.

El proyecto, desarrollado por encargo de la empresa «Qatari Diar», contempla la construcción de playas, residencias junto a las lagunas, hoteles, complejos de ocio, campos de golf, instituciones educativas y un centro de negocios.

La vía principal de la ciudad será un amplio bulevar que conectará el puerto deportivo internacional de la costa mediterránea con el centro de transporte del interior de la ciudad. Además, en la zona costera se construirán un espacio para eventos culturales, un anfiteatro, un club náutico, una mezquita y mercados. Los autores del proyecto pretenden convertir la ciudad en un centro cultural y turístico que reciba visitantes durante todo el año.

Se espera que la primera fase de la construcción comience en 2030. Inicialmente, se urbanizarán cuatro kilómetros cuadrados, construyendo playas, lagunas conectadas con el mar abierto y un puerto deportivo en el centro de la ciudad.

Como dato, Egipto ha prestado especial atención a la creación de nuevas ciudades en los últimos años. Entre ellas, ha comenzado la construcción de una nueva capital administrativa al este de El Cairo. Su proyecto inicial fue desarrollado por el estudio de arquitectura «SOM» y posteriormente perfeccionado por la consultora internacional «Dar al-Handasah Shair & Partners».