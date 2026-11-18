Un espectáculo natural único se exhibió en el cielo de Estambul. Sobre la Nueva Mezquita, en el histórico barrio de Eminönü, cientos de aves se movieron simultáneamente como si se hubieran puesto de acuerdo. Formaron diversas figuras en el cielo, se agruparon y luego se dividieron en dos antes de volver a unirse. Los videos que capturaron esta escena se volvieron virales en las redes sociales.

El movimiento sincrónico de las aves captado en cámara

El suceso fue cubierto por los medios de comunicación turcos el 17 de noviembre de 2026. Al atardecer, la bandada de aves que sobrevolaba las cúpulas de la Nueva Mezquita en Eminönü atrajo la atención de los espectadores.

Las aves se movían a veces como una sola bandada y otras veces se separaban en dos grupos distintos. Poco después, se reunían en un punto, creando formas onduladas y sinuosas en el cielo. Lo más interesante es que, durante estos movimientos complejos, no chocaron entre sí.

Según los medios locales, la escena fue grabada por la creadora de contenido Şeyma Kurt. Los videos dieron a conocer a un público más amplio este fenómeno natural único sobre la histórica mezquita de Estambul.

¿Qué fenómeno natural es este?

El movimiento coordinado de grandes bandadas de aves en el cielo se denomina científicamente murmuración (murmuration). Este fenómeno se observa especialmente en las bandadas de estorninos.

Durante una murmuración, cada ave observa el movimiento de sus vecinas y se adapta a ellas. Como resultado, toda la bandada comienza a moverse como un organismo único. Las aves pueden cambiar de dirección, separarse y volver a unirse en un instante.

¿Por qué las aves realizan esta «danza»?

Los científicos explican la murmuración como una de las estrategias de defensa y desplazamiento colectivo de las aves. El movimiento continuo en una gran bandada dificulta que los depredadores puedan aislar a una presa específica.

Además, estas bandadas suelen aparecer cuando las aves se reúnen para pasar la noche. Los vuelos vespertinos también sirven para concentrarse en un lugar seguro.

El espectáculo en Estambul demostró una vez más lo complejos y armoniosos que pueden ser los movimientos de la naturaleza. El aleteo simultáneo de miles de alas sobre las cúpulas de la histórica mezquita se convirtió en un espectáculo inolvidable para los habitantes y turistas.