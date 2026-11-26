El batará crestiblanco (Prionops plumatus), que se encuentra en África, destaca de otras aves por su aspecto inusual. En particular, las estructuras cutáneas en forma de pétalos de color amarillo y naranja alrededor de sus ojos le dan la apariencia de tener ojos de girasol.

Estos llamativos adornos no son flores ni plumas, sino la textura natural de su piel. Su plumaje blanco y negro, junto con la cresta blanca en su cabeza, realzan su aspecto único.

Los batarás crestiblancos suelen moverse en pequeños grupos. Se pueden encontrar en las sabanas, bosques abiertos y matorrales de África. Alimentándose principalmente de insectos y otros pequeños invertebrados, estas aves también destacan por su agilidad al moverse entre los árboles.

El rasgo más importante de esta especie son los anillos de piel de color amarillo brillante alrededor de sus ojos y su cresta blanca. Es precisamente esta inusual combinación de colores la que lo convierte en uno de los representantes más singulares del mundo de las aves.