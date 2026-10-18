Ocho estados de EE. UU. demandan a OpenAI: ¿de qué se acusa a ChatGPT?

Los estados estadounidenses de Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska y Virginia Occidental han presentado una demanda contra OpenAI, según informó Reuters.

Los fiscales generales de los estados acusan a la empresa de violar las leyes de protección al consumidor y de engañar al público sobre la seguridad de ChatGPT.

Los demandantes exigen cambios en el funcionamiento del chatbot, el refuerzo de las medidas de protección para los usuarios y, si se prueban las infracciones, una compensación económica.

¿De qué comportamientos se acusa a ChatGPT?

Las demandas estatales plantean una serie de cuestiones relacionadas con el funcionamiento del chatbot, las promesas de seguridad y la protección de los usuarios jóvenes.

No obstante, estos casos son por ahora solo alegaciones. Es necesario esperar al proceso judicial y a las sentencias del tribunal para determinar si la empresa ha cometido alguna infracción.