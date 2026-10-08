Se prueba la opción de restablecer límites en ChatGPT mediante pago

Se está probando una opción para restablecer los límites de uso de ChatGPT mediante un pago adicional. La nueva función está abierta actualmente para una parte de los usuarios y no se ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

La captura de pantalla muestra un pago específico para restablecer el límite. Según esta, el costo de un restablecimiento único varía según el plan.

El restablecimiento del límite se ha fijado en 5 dólares para la suscripción Plus, 25 dólares para el plan Pro 100, 50 dólares para el Pro 200 y 125 dólares para el Pro 500.

De esta manera, el usuario podrá restaurar su capacidad de uso mediante un pago adicional sin esperar a la renovación semanal del límite.

Actualmente, la función no está disponible para todos los usuarios. Aún no se ha informado quiénes tienen acceso a ella como parte de la prueba ni cuándo se implementará de forma más amplia.