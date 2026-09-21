Un granjero arrestado por planear el asesinato de su hijo en ChatGPT

En Brasil, un granjero de 36 años fue arrestado tras chatear durante casi dos meses con ChatGPT sobre el asesinato de su hijo de ocho años y ataques contra otras personas. Según la policía, estos mensajes podrían indicar la preparación de delitos. La noticia fue reportada por el servicio brasileño de la BBC.

OpenAI alertó al FBI tras detectar las conversaciones del usuario. Posteriormente, las autoridades estadounidenses informaron a las autoridades brasileñas. La policía el 19 de junio procedió a su detención.

Brennu Andrade, jefe de la unidad regional de ciberdelincuencia, señaló que el caso fue tratado con alta prioridad debido a la amenaza potencial contra el menor.

Los investigadores informaron que el hombre no solo escribió sobre asesinar a su hijo, sino también sobre posibles ataques a escuelas, iglesias y agentes de policía. También buscó información sobre sustancias peligrosas.

Objetos sospechosos encontrados en su casa

Durante un registro en la vivienda del granjero, la policía halló varios objetos y sustancias sospechosas, que actualmente están siendo analizados por expertos.

Los investigadores también están analizando el teléfono móvil del sospechoso para determinar si se tomó alguna medida práctica para llevar a cabo los planes mencionados.

Según la policía, el hombre tenía poco contacto con su hijo y se limitaba a pagar la pensión alimenticia. Los investigadores no descartan que el descontento con estos pagos sea uno de los posibles motivos, aunque no hay conclusiones definitivas.

El granjero niega las acusaciones

El granjero afirmó que no tenía intención de dañar a su hijo. Su abogado sostiene que las conversaciones con ChatGPT fueron provocativas y que no se realizó ninguna acción real.

El hombre estuvo detenido 54 días y fue liberado el 13 de agosto. Aún no ha sido acusado formalmente y la investigación continúa.

Tras su liberación, se le impuso el uso de una tobillera electrónica. Además, tiene prohibido comunicarse con su hijo y con la madre del menor.