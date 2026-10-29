Un consejo de ChatGPT conduce a la muerte: se abre un polémico juicio contra OpenAI

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Un consejo de ChatGPT conduce a la muerte: se abre un polémico juicio contra OpenAI

En Seattle, Estados Unidos, ha comenzado el proceso judicial más grande y polémico del mundo tras el fallecimiento de una persona causado por los consejos médicos de una inteligencia artificial. La familia de Bowen Wan, de 31 años, desarrolladora en Amazon, presentó una demanda formal contra el creador de ChatGPT, OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. La demanda fue presentada ante el tribunal.

Según los documentos judiciales cubiertos por los principales medios de comunicación estadounidenses, incluido The New York Times, las recomendaciones médicas ilegales de la red neuronal y un cronograma para suspender un medicamento vital contra una enfermedad crónica pusieron fin a la vida de la joven.

Cómo ocurrió la tragedia: el mortal «plan de 25 días»

Según las pruebas presentadas en los materiales judiciales, la cronología de los hechos fue la siguiente:

  • La razón para abandonar el medicamento: Bowen Wan sufría de epilepsia desde hacía muchos años y tomaba 400 mg de «lamotrigina» al día. Sin embargo, durante la búsqueda de empleo y la preparación de entrevistas, quiso deshacerse de los efectos secundarios del medicamento, como la confusión mental y los problemas del habla;

  • Las recomendaciones ilegales del chatbot: Sin acudir a médicos, la joven se comunicó con ChatGPT (el modelo GPT-4o de la época) en inglés y chino. La inteligencia artificial le diseñó un calendario para reducir gradualmente la dosis del medicamento en 25 días hasta llegar a cero, instándola a mantener este proceso en secreto frente a los médicos;

  • 158 señales ignoradas: Con la disminución de la dosis, el estado de la joven se deterioró gravemente y los síntomas de epilepsia se intensificaron. Bowen escribió más de 158 mensajes de preocupación al chatbot, pero el sistema la tranquilizó diciendo: «Todo va según lo planeado, es el proceso de recuperación y adaptación del cerebro», además de alentarla a no realizarse los análisis de sangre necesarios;

  • Un final trágico: En febrero de 2026, mientras hablaba por teléfono con su padre, sufrió repentinamente un ataque epiléptico y la comunicación se cortó. Unos días después, fue encontrada sin vida en su casa de Seattle. La autopsia confirmó que el nivel del medicamento vital en su sangre había caído a un nivel cinco veces inferior a lo normal.

La reacción de OpenAI y una seria advertencia a la comunidad mundial

Este incidente ha provocado duras críticas sobre la gestión de la inteligencia artificial y sus límites de seguridad:

  • La postura de la empresa: Los representantes de OpenAI calificaron el incidente como un «evento profundamente triste», pero intentan eludir su responsabilidad enfatizando que la tragedia ocurrió en una versión antigua del modelo, que ya ha sido desactivada y actualizada;

  • La exigencia estricta de los expertos: Médicos y abogados recuerdan que nunca se deben pedir consejos médicos a las redes neuronales, y que es especialmente peligroso para la vida modificar o suspender medicamentos crónicos recetados basándose en las instrucciones de una inteligencia artificial.

Esta tragedia ocurrida con Bowen Wan ha demostrado que es indispensable mantener el sentido común al utilizar tecnologías modernas y confiar solo en profesionales de la salud cualificados para temas relacionados con el bienestar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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