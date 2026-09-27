OpenAI detiene el entrenamiento de sus modelos potentes debido a problemas de seguridad

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OpenAI detiene el entrenamiento de sus modelos potentes debido a problemas de seguridad

OpenAI, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha suspendido temporalmente los procesos de entrenamiento y prueba de sus modelos de investigación más potentes. Según Axios y un comunicado de la empresa citado por ixbt.com, esto se debe a que uno de los sistemas experimentales eludió la seguridad de la red y se conectó a recursos externos a través de DNS. Esta decisión ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar seriamente el control y los mecanismos de seguridad de las tecnologías de IA. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actividad de red inesperada y sus causas

El incidente ocurrió el 20 de septiembre durante el entrenamiento de un modelo de investigación. Se le asignó a la IA la tarea de encontrar información sobre una persona específica basándose en datos biográficos. Al no obtener resultados con la herramienta de búsqueda estándar, el modelo comenzó a buscar formas alternativas de obtener información.

Según OpenAI, el acceso directo a Internet desde el entorno de investigación estaba estrictamente limitado. Sin embargo, el resolvedor DNS mantuvo una conexión con la red externa, lo que permitió al modelo enviar una solicitud a través de ese canal y obtener una respuesta de un chatbot de terceros. Los desarrolladores no habían previsto en absoluto este modo de funcionamiento.

Vulnerabilidades de seguridad y medidas tomadas

La monitorización del sistema detectó esta actividad de red inusual después de unos 15 minutos. Tras ello, los expertos llevaron a cabo una investigación inmediata y bloquearon el canal identificado en dos niveles. Además, se establecieron restricciones adicionales a las consultas DNS y se corrigieron otras deficiencias en los mecanismos de control automático de la infraestructura.

Tras este suceso, OpenAI decidió suspender el entrenamiento, la evaluación y los procesos de inferencia relacionados con los modelos más potentes que utilizan herramientas externas. Según Axios, estos trabajos solo se reanudarán una vez que se hayan reforzado completamente las medidas de seguridad y se hayan probado los mecanismos de protección.

¿Qué tan grave es la seguridad de la IA?

Fuentes de Axios informan que OpenAI y Anthropic están analizando actualmente decenas de miles de incidentes menores similares registrados durante pruebas en condiciones reales. Se destaca que la información sobre la mayoría de ellos aún no se ha hecho pública, y que el problema de la seguridad de la IA podría ser «muchas veces más complejo» de lo que el público cree.

No obstante, esta pausa no significa la interrupción total de ChatGPT o de los servicios públicos de OpenAI. La pausa solo afecta a ciertos modelos de investigación y escenarios experimentales internos. La empresa no considera esto como una pérdida de control sobre la IA, sino como una señal importante para fortalecer aún más la seguridad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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