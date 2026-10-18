El gran muftí de Tayikistán lanza un importante llamamiento a los migrantes en Rusia

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El gran muftí de Tayikistán lanza un importante llamamiento a los migrantes en Rusia

El presidente del Consejo de Ulemas de Tayikistán, el gran muftí Saidmukarram Abduqodirzoda se reunió con migrantes que trabajan en la Federación de Rusia y los instó a no olvidar sus responsabilidades familiares, la educación de sus hijos y sus valores nacionales.

Según informó la agencia «Asia-Plus», el encuentro del líder religioso tuvo lugar en uno de los centros religiosos de la ciudad de Ufá, capital de Bashkortostán.

«Participen activamente en la educación de sus hijos»: las principales recomendaciones del muftí

Durante el cálido diálogo celebrado el 15 de octubre, el gran muftí se centró en los deberes más dolorosos e importantes de los ciudadanos que viven en el extranjero:

  • Comunicación constante con la familia: El muftí recomendó encarecidamente a los migrantes mantener un contacto regular con sus familias y esposas, no dejarlas solas y estar al tanto de las necesidades del hogar;

  • Responsabilidad en la educación de los hijos: Subrayó que la distancia no puede ser una excusa para desentenderse de la educación de los hijos, y que como padres, es un deber participar activamente en su futuro, moral y educación;

  • Ayuda mutua y respeto: Instó a los compatriotas en tierras extranjeras a apoyarse mutuamente, mantener la armonía y la unidad.

Valores nacionales, lengua materna y consejos de los padres

En su discurso, Saidmukarram Abduqodirzoda recordó que las raíces espirituales de una persona son su escudo protector:

  • Respeto a la moral y a la lengua materna: Se señaló la necesidad de no perder la identidad nacional y las ricas normas morales, así como de preservar la lengua materna incluso viviendo y trabajando en el extranjero;

  • Consejos de los padres: Se mencionó que cuidar a los padres ancianos, recibir sus bendiciones y escuchar sus consejos es el deber más noble de un hijo;

  • Lealtad a la patria: El muftí reiteró que la lealtad a su país, a su pueblo y a sus seres queridos sigue siendo un deber sagrado para todo musulmán.

Este sincero llamamiento sirve como un recordatorio vital y espiritual no solo para los tayikos, sino para millones de migrantes de Asia Centralque trabajan en el extranjero.

Saidmukarram AbduqodirzodaConsejo de Ulemas de TayikistánUfáMigrantesDiáspora
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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