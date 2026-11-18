El fundador de Nvidia Jensen Huang había expresado su disposición a retomar el cargo de director ejecutivo. Sin embargo, la junta directiva de la empresa no tiene intención de apoyar su propuesta. La nueva dirección ha comenzado a gestionar la empresa y a buscar un director ejecutivo permanente tras la dimisión de Huang.

Así lo anunció el nuevo presidente de la junta directiva, Harvey Jones, durante una conferencia telefónica, según informa NBC News.

La junta directiva no tiene intención de traer de vuelta a Huang

Harvey Jones Jensen Huangse negó a responder preguntas sobre su renuncia y el proceso de investigación en curso. Destacó que la junta solo proporcionará información adicional cuando lo considere necesario.

«La junta directiva está trabajando activamente en nombre de nuestros accionistas para abordar las consecuencias que enfrenta la empresa, así como para fortalecer sus capacidades de control en el futuro», dijo Jones.

Esta declaración aclaró la situación sobre el deseo de Huang de volver a dirigir la empresa. La junta aún no ha aprobado su regreso.

Huang mismo había dicho que estaba listo para retomar su puesto

Jensen Huang había anunciado el día anterior que estaba abierto a la posibilidad de volver a ser director ejecutivo.