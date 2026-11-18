El destino de Jensen Huang en Nvidia está sellado: la junta directiva no quiere su regreso
El fundador de Nvidia Jensen Huang había expresado su disposición a retomar el cargo de director ejecutivo. Sin embargo, la junta directiva de la empresa no tiene intención de apoyar su propuesta. La nueva dirección ha comenzado a gestionar la empresa y a buscar un director ejecutivo permanente tras la dimisión de Huang.
Así lo anunció el nuevo presidente de la junta directiva, Harvey Jones, durante una conferencia telefónica, según informa NBC News.
La junta directiva no tiene intención de traer de vuelta a Huang
Harvey Jones Jensen Huangse negó a responder preguntas sobre su renuncia y el proceso de investigación en curso. Destacó que la junta solo proporcionará información adicional cuando lo considere necesario.
«La junta directiva está trabajando activamente en nombre de nuestros accionistas para abordar las consecuencias que enfrenta la empresa, así como para fortalecer sus capacidades de control en el futuro», dijo Jones.
Esta declaración aclaró la situación sobre el deseo de Huang de volver a dirigir la empresa. La junta aún no ha aprobado su regreso.
Huang mismo había dicho que estaba listo para retomar su puesto
Jensen Huang había anunciado el día anterior que estaba abierto a la posibilidad de volver a ser director ejecutivo.
«Si la junta directiva considera que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, empleados, empresa y los intereses de Estados Unidos, estaré encantado de responder a este llamado y retomar el cargo de director ejecutivo», dijo.
Huang afirmó que muchos empleados, inversores, socios comerciales y clientes le habían pedido que volviera a dirigir la empresa.
Sin embargo, la postura reciente de la junta directiva indica que tal regreso no está en la agenda por el momento.
Nvidia busca un nuevo director ejecutivo
La empresa ha contratado a la firma Heidrick & Struggles, especializada en la selección de altos ejecutivos, para elegir a un director ejecutivo permanente.
Según NBC News, esta empresa tiene experiencia en la selección de altos ejecutivos para corporaciones tecnológicas. En particular, participó en el proceso de búsqueda de un nuevo director ejecutivo para Microsoft en 2013-2014 para reemplazar a Steve Ballmer.
Actualmente, la directora financiera Colette Kress ocupa el cargo de directora interina de Nvidia.
¿Qué causó la renuncia de Huang?
Jensen Huang fundó Nvidia en 1993 y la dirigió hasta el otoño de 2026.
El escándalo relacionado con su vida personal se hizo público en octubre. Según los informes, circularon detalles sobre una relación sentimental entre Huang y Alice Huang, directora de la empresa Megaspeed. Se informó que los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban que esta mujer realizaba espionaje a favor de China. Posteriormente, surgieron informes sobre relaciones con otras dos empleadas de la empresa.
Tras esto, se informó que la junta directiva de Nvidia lo destituyó de sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta.
El Financial Times escribió que Huang estaba discutiendo con su entorno la posibilidad de volver al cargo de director ejecutivo y que buscaba obtener el apoyo de la Casa Blanca en este proceso.
En la situación actual, Nvidia enfrenta dos tareas importantes: fortalecer la confianza en el sistema de gestión de la empresa y elegir un nuevo líder permanente. A pesar del deseo de Huang de regresar, la junta directiva ha indicado que, por ahora, está eligiendo un camino diferente.
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