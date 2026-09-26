Exhiben una cabeza de cerdo cerca de una mezquita en Kaunas durante la oración del viernes (video)

En Kaunas, Lituania, cerca de un centenar de motociclistas se reunieron cerca de una mezquita durante la oración del viernes. Pusieron música a alto volumen, aceleraron sus motores y causaron diversos disturbios. Se informó que durante el suceso también se exhibió una cabeza de cerdo cerca de la mezquita, según reportó Lrytas.

El incidente ocurrió el 11 de septiembre cerca de la mezquita de Kaunas. Representantes de la comunidad musulmana local señalaron que los fieles fueron grabados y fotografiados. El hecho provocó la indignación de la comunidad musulmana.

Según la policía, no se registraron enfrentamientos graves entre los motociclistas y los musulmanes. No obstante, las autoridades han iniciado un proceso administrativo por posibles violaciones a las normas de reunión pública.

Además, la policía investigó las circunstancias del incidente bajo los artículos del Código Penal de Lituania relacionados con la incitación al odio contra un grupo de personas. Según la información de aquel momento, aún no se había iniciado una investigación penal formal al respecto.

El muftí de los musulmanes de Lituania, Aleksandras Beganskas, enfatizó que la manifestación estaba dirigida específicamente contra los musulmanes.