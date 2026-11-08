Muere un imam de 68 años mientras rezaba antes de su viaje de Umra

En Konya, Turquía, Abdulla Özkan, que se disponía a partir en peregrinación de Umra, se sintió mal repentinamente y se desplomó en el suelo mientras rezaba en el aeropuerto. Tras ser trasladado al hospital, el hombre de 68 años falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos, según informó TRT Haber.

Se supo que Abdulla Özkan llegó al aeropuerto de Konya junto con un grupo de unos 180 peregrinos. Vestido con el traje de ihram, hizo una oración antes de la partida de los viajeros hacia la ciudad santa de La Meca. Tras la oración, comenzó a recitar la kalima tawhid, la talbiya y a enviar salutaciones al Profeta. Durante su tercera salutación, su voz se debilitó y cayó hacia adelante.

El personal médico del aeropuerto le prestó los primeros auxilios y le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital de la facultad de medicina de la Universidad de Selçuk, pero no fue posible salvarle la vida.

Según İslam Gümüş, uno de los testigos del incidente que trabajó con Abdulla Özkan durante 15 años, no se habían observado indicios de enfermedad en el difunto antes del suceso. Por su parte, el muftí de Beyşehir, Enes Aktaş, declaró que Özkan falleció mientras vestía el ihram y recitaba oraciones y salutaciones antes de su viaje de Umra. También se señaló que aún no se ha publicado el informe médico sobre la causa de su muerte.

El cuerpo de Abdulla Özkan fue enterrado el 6 noviembre en el cementerio tras la oración fúnebre realizada en la mezquita Çarşı del distrito de Beyşehir después de la oración del viernes.