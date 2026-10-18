Tragedia en la India: Un camión atropella a una multitud de peregrinos

Un terrible accidente de tráfico ocurrió en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, cuando un camión pesado arrolló a una multitud de peregrinos que se dirigían a un templo. News On Air según los informes de al menos 12 personas han muerto, y otras 39 resultaron gravemente heridas.

El incidente ocurrió en la noche del 18 de octubre, alrededor de las 01:30, cerca del famoso templo «Shitala Mata» en la ciudad de Gwalior.

Pérdida de control en pendiente y barreras destruidas

Según la información preliminar proporcionada por la policía local, el accidente se desarrolló de la siguiente manera:

Descenso con carga pesada: Un camión grande, cargado completamente con cáscara de arroz (paddy), venía desde Chhinnor. El conductor perdió el control en una pendiente empinada y peligrosa donde el tráfico de vehículos pesados está restringido;

Ruptura de los controles policiales: Al no poder controlar la velocidad, el camión chocó violentamente contra un puesto de control policial y las barreras de seguridad instaladas para una festividad religiosa, cayendo hacia la parte baja;

Muro del templo y multitud: El vehículo arrolló a cientos de peregrinos que caminaban a pie antes de estrellarse contra el muro exterior y la puerta de entrada del templo «Shitala Mata».

Víctimas y estado de los heridos

Se llevaron a cabo operaciones de rescate de emergencia en el lugar:

12 fallecidos: Se confirmó oficialmente la muerte de al menos 12 peregrinos en el lugar;

39 heridos: Un total de 39 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Los médicos informaron que 5 o 6 de ellos se encuentran en estado crítico con fracturas graves y lesiones;

Agentes heridos: Dos agentes de policía que estaban de servicio en el puesto también fueron hospitalizados con heridas de diversa consideración.

Investigación y cuestiones de seguridad

Actualmente, las autoridades estatales y las fuerzas del orden están llevando a cabo una investigación exhaustiva:

Causas del acceso a la zona restringida: Las autoridades locales están investigando cómo un camión pesado pudo entrar en una zona cerrada bajo estricta seguridad durante el festival nacional «Navratri», que atrae a millones de personas;

Sobrecarga y fallo técnico: Según los testigos, el camión iba significativamente sobrecargado. Se ha ordenado un peritaje especial para evaluar el sistema de frenos y el estado técnico del vehículo.

El gobierno del estado de Madhya Pradesh expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y garantiza atención médica urgente y gratuita a todos los heridos a cargo del Estado.