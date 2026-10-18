Tragedia en la India: Un camión atropella a una multitud de peregrinos

·24·Mundo
Tragedia en la India: Un camión atropella a una multitud de peregrinos

Un terrible accidente de tráfico ocurrió en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, cuando un camión pesado arrolló a una multitud de peregrinos que se dirigían a un templo. News On Air según los informes de al menos 12 personas han muerto, y otras 39 resultaron gravemente heridas.

El incidente ocurrió en la noche del 18 de octubre, alrededor de las 01:30, cerca del famoso templo «Shitala Mata» en la ciudad de Gwalior.

Pérdida de control en pendiente y barreras destruidas

Según la información preliminar proporcionada por la policía local, el accidente se desarrolló de la siguiente manera:

  • Descenso con carga pesada: Un camión grande, cargado completamente con cáscara de arroz (paddy), venía desde Chhinnor. El conductor perdió el control en una pendiente empinada y peligrosa donde el tráfico de vehículos pesados está restringido;

  • Ruptura de los controles policiales: Al no poder controlar la velocidad, el camión chocó violentamente contra un puesto de control policial y las barreras de seguridad instaladas para una festividad religiosa, cayendo hacia la parte baja;

  • Muro del templo y multitud: El vehículo arrolló a cientos de peregrinos que caminaban a pie antes de estrellarse contra el muro exterior y la puerta de entrada del templo «Shitala Mata».

Víctimas y estado de los heridos

Se llevaron a cabo operaciones de rescate de emergencia en el lugar:

  • 12 fallecidos: Se confirmó oficialmente la muerte de al menos 12 peregrinos en el lugar;

  • 39 heridos: Un total de 39 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. Los médicos informaron que 5 o 6 de ellos se encuentran en estado crítico con fracturas graves y lesiones;

  • Agentes heridos: Dos agentes de policía que estaban de servicio en el puesto también fueron hospitalizados con heridas de diversa consideración.

Investigación y cuestiones de seguridad

Actualmente, las autoridades estatales y las fuerzas del orden están llevando a cabo una investigación exhaustiva:

  • Causas del acceso a la zona restringida: Las autoridades locales están investigando cómo un camión pesado pudo entrar en una zona cerrada bajo estricta seguridad durante el festival nacional «Navratri», que atrae a millones de personas;

  • Sobrecarga y fallo técnico: Según los testigos, el camión iba significativamente sobrecargado. Se ha ordenado un peritaje especial para evaluar el sistema de frenos y el estado técnico del vehículo.

El gobierno del estado de Madhya Pradesh expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y garantiza atención médica urgente y gratuita a todos los heridos a cargo del Estado.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un minibús con peregrinos sufre un accidente en KeniaUn minibús con peregrinos sufre un accidente en Kenia3 octubre 16:57Un autobús de peregrinos sufrió un accidente en HungríaUn autobús de peregrinos sufrió un accidente en Hungría17 agosto 09:5725 de septiembre — Día de luto nacional en Kazajistán: Detalles de la tragedia en Mangystau25 de septiembre — Día de luto nacional en Kazajistán: Detalles de la tragedia en Mangystau25 septiembre 08:34La familia de un niño mordido por una serpiente lo mantuvo 12 horas en un río sagradoLa familia de un niño mordido por una serpiente lo mantuvo 12 horas en un río sagrado12 octubre 10:45Tragedia durante un entrenamiento en Kazajistán: 19 militares arrastrados por el mar (video)Tragedia durante un entrenamiento en Kazajistán: 19 militares arrastrados por el mar (video)24 septiembre 18:20Vuelo fatal de 23 metros: 4 estudiantes mueren en un accidente de BMW en la IndiaVuelo fatal de 23 metros: 4 estudiantes mueren en un accidente de BMW en la India22 septiembre 09:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos