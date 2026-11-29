El costo del viaje para los peregrinos que viajan al Hajj desde Kirguistán en 2027 se ha fijado en 5 800 dólares. Esto supone un aumento de 1 150 dólares, o un 24,7 %, respecto al precio de 2026. Una de las razones principales del aumento es el cambio a hoteles de pago en La Meca, en lugar de los hoteles waqf gratuitos. Así lo informó 24.kg, citando datos de la Administración Religiosa de los Musulmanes de Kirguistán.

Se señala que, anteriormente, las instituciones waqf de La Meca alojaban gratuitamente a los peregrinos kirguisos en sus propios hoteles. Sin embargo, esta opción no estará disponible para la temporada del Hajj 2027.

La razón de esto es la ubicación dispersa de los hoteles en diferentes áreas de La Meca. En concreto, 14 edificios estaban repartidos en 4 o 5 distritos de la ciudad, albergando cada uno entre 200 y 500 peregrinos.

Según la Administración Religiosa, en tales condiciones, resultaba difícil brindar un servicio uniforme a todos los peregrinos, ofrecerles la asistencia necesaria y coordinar los procesos organizativos y logísticos. Además, las condiciones en los hoteles no cumplían plenamente con los requisitos establecidos y surgieron problemas con la formalización de algunos documentos.

Por ello, se decidió alojar a los peregrinos kirguisos en hoteles de pago para la temporada del Hajj 2027. Esto garantizará que todos se encuentren en la misma zona, cerca unos de otros. Como resultado, se espera que la prestación de servicios, la organización de la ayuda necesaria y la resolución de cuestiones logísticas sean más sencillas.