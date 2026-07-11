Un conductor uzbeko acusado de la muerte de un futbolista en EE. UU.

·61·Mundo
Un conductor uzbeko acusado de la muerte de un futbolista en EE. UU.

En Estados Unidos, Behzod Asrorov, un camionero uzbeko de 42 años, enfrenta graves cargos tras un accidente de tráfico mortal. La tragedia resultó en la muerte del portero de 21 años del equipo de fútbol de la Universidad de Massachusetts.

Según los investigadores, el conductor intentó ocultar datos sobre el movimiento del camión tras el accidente. El caso ha reavivado el debate en EE. UU. sobre el dominio del idioma y los requisitos de seguridad para conductores extranjeros.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los documentos de la investigación, el camión conducido por Behzod Asrorov chocó contra el vehículo ligero en el que viajaba el deportista.

Tras el impacto, el camión se desvió al carril contrario, provocando colisiones con varios vehículos más.

Como resultado del incidente, el portero de 21 años del equipo de fútbol de la Universidad de Massachusetts falleció a causa de sus heridas.

La policía utilizó un traductor en línea

Se informó que Asrorov llegó a EE. UU. en 2024 mediante una tarjeta de residencia (green card). Debido a que no hablaba inglés, los agentes de policía se comunicaron con él mediante un traductor en línea.

Esta situación intensificó los debates en EE. UU. sobre los requisitos de idioma para los conductores de camiones.

¿Qué pruebas presentan los investigadores?

Según las fuerzas del orden, el conductor pudo haber intentado destruir u ocultar ciertas pruebas después del accidente.

La investigación registró los siguientes hechos:

  • la cámara de seguridad del camión fue desconectada;

  • tres teléfonos móviles fueron dañados;

  • el dispositivo que registra el tiempo de trabajo y los movimientos del conductor fue manipulado.

Los investigadores creen que estas acciones se realizaron para ocultar información sobre los movimientos del camión antes del accidente.

¿Qué cargos se le imputan?

Behzod Asrorov ha sido acusado de homicidio involuntario y falsificación de pruebas.

Por el momento, su culpabilidad no ha sido confirmada definitivamente por el tribunal. La investigación y los procesos judiciales continúan.

La tragedia se convirtió en un debate político

El incidente causó un gran revuelo en la opinión pública estadounidense. El Secretario de Transporte de EE. UU. pidió restringir el empleo de camioneros que no dominen el inglés.

Se espera que este caso genere importantes discusiones sobre la responsabilidad individual y los requisitos lingüísticos y profesionales para conductores comerciales en EE. UU.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ataque de misil balístico en Kiev: 10 heridosAtaque de misil balístico en Kiev: 10 heridosHoy, 13:39Escasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demandaEscasez de gasolina en Rusia: la producción cubre el 65% de la demandaHoy, 13:23Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»Hoy, 13:11Horrendo asesinato en Gran Bretaña: La conocida política Ann Widdecombe fue asesinada en su hogarHorrendo asesinato en Gran Bretaña: La conocida política Ann Widdecombe fue asesinada en su hogarHoy, 12:49«Voy a golpear a Conor sin piedad»: Holloway hace una declaración antes del combate«Voy a golpear a Conor sin piedad»: Holloway hace una declaración antes del combateHoy, 11:43Ventana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exteriorVentana rota en pleno vuelo: un pasajero fue succionado hacia el exteriorHoy, 11:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez