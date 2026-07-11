Un conductor uzbeko acusado de la muerte de un futbolista en EE. UU.

En Estados Unidos, Behzod Asrorov, un camionero uzbeko de 42 años, enfrenta graves cargos tras un accidente de tráfico mortal. La tragedia resultó en la muerte del portero de 21 años del equipo de fútbol de la Universidad de Massachusetts.

Según los investigadores, el conductor intentó ocultar datos sobre el movimiento del camión tras el accidente. El caso ha reavivado el debate en EE. UU. sobre el dominio del idioma y los requisitos de seguridad para conductores extranjeros.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los documentos de la investigación, el camión conducido por Behzod Asrorov chocó contra el vehículo ligero en el que viajaba el deportista.

Tras el impacto, el camión se desvió al carril contrario, provocando colisiones con varios vehículos más.

Como resultado del incidente, el portero de 21 años del equipo de fútbol de la Universidad de Massachusetts falleció a causa de sus heridas.

La policía utilizó un traductor en línea

Se informó que Asrorov llegó a EE. UU. en 2024 mediante una tarjeta de residencia (green card). Debido a que no hablaba inglés, los agentes de policía se comunicaron con él mediante un traductor en línea.

Esta situación intensificó los debates en EE. UU. sobre los requisitos de idioma para los conductores de camiones.

¿Qué pruebas presentan los investigadores?

Según las fuerzas del orden, el conductor pudo haber intentado destruir u ocultar ciertas pruebas después del accidente.

La investigación registró los siguientes hechos:

la cámara de seguridad del camión fue desconectada;

tres teléfonos móviles fueron dañados;

el dispositivo que registra el tiempo de trabajo y los movimientos del conductor fue manipulado.

Los investigadores creen que estas acciones se realizaron para ocultar información sobre los movimientos del camión antes del accidente.

¿Qué cargos se le imputan?

Behzod Asrorov ha sido acusado de homicidio involuntario y falsificación de pruebas.

Por el momento, su culpabilidad no ha sido confirmada definitivamente por el tribunal. La investigación y los procesos judiciales continúan.

La tragedia se convirtió en un debate político

El incidente causó un gran revuelo en la opinión pública estadounidense. El Secretario de Transporte de EE. UU. pidió restringir el empleo de camioneros que no dominen el inglés.

Se espera que este caso genere importantes discusiones sobre la responsabilidad individual y los requisitos lingüísticos y profesionales para conductores comerciales en EE. UU.