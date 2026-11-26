Un accidente de tráfico que involucró a un camión cisterna cerca de la capital egipcia, El Cairo, provocó una explosión y un incendio devastadores. La tragedia dejó 31 personas fallecidas y otras 21 resultaron heridas de diversa gravedad.

El incidente ocurrió el 25 de noviembre en la carretera de circunvalación alrededor de El Cairo. Según el Ministerio de Salud de Egipto, se enviaron 39 ambulancias al lugar. Los heridos fueron trasladados de inmediato a los hospitales cercanos.

Según testigos, el camión cisterna circulaba de forma inestable antes de chocar contra la barrera que separa los carriles opuestos. Tras la colisión, se produjo una potente explosión y el fuego se extendió a los vehículos circundantes.

Según las primeras hipótesis, la caída de un cable eléctrico de alta tensión frente al camión pudo haber causado que el conductor perdiera el control. Sin embargo, las causas del accidente aún no se han determinado oficialmente.

La Fiscalía General de Egipto ha iniciado una investigación sobre la tragedia. Se están tomando muestras de ADN para identificar a las víctimas.

El presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dio instrucciones para brindar la asistencia necesaria a las familias de los fallecidos y a los heridos.