La familia de un niño mordido por una serpiente lo mantuvo 12 horas en un río sagrado

En la India, un niño de 13 años murió tras ser mordido por una serpiente al no ser llevado al médico, ya que su familia lo mantuvo sumergido en las aguas del río Ganges durante 12 horas. En lugar de buscar asistencia médica, su familia intentó curarlo mediante creencias tradicionales.

La muerte del niño provocó una indignación pública generalizada en toda la India. Esta tragedia intensificó los debates sobre las graves, e incluso mortales, consecuencias de la superstición y el rechazo a la atención médica necesaria.

La familia, que vive en un pueblo, siguió las instrucciones de un «curandero tradicional» y, en lugar de llevar a su hijo de 13 años mordido por una serpiente venenosa al hospital, lo mantuvo durante 12 horas en las aguas del río Ganges, considerado sagrado en la India.

La familia siguió el consejo del curandero tradicional

Amit, un niño que vivía en el pueblo de Pitampur, en el estado de Uttar Pradesh, fue mordido por una serpiente el jueves pasado. Informó inmediatamente a su familia sobre el incidente. Sin embargo, en lugar de llevarlo de urgencia al hospital, sus familiares decidieron acudir a un curandero tradicional.

Según los informes, el curandero aconsejó a la familia que atara a Amit a unos palos de bambú y sumergiera su cuerpo en el agua del Ganges. Creía que el agua sagrada del río podría liberar al niño de los efectos de la mordedura de la serpiente.

Amit era un estudiante de cuarto grado. El hecho de que la familia confiara en este método en lugar de proporcionarle la atención médica necesaria para salvarle la vida tuvo consecuencias trágicas.

Lo llevaron al médico después de 12 horas

Según informaron los medios de comunicación indios, los familiares solo decidieron llevar a Amit al médico después de notar que había perdido el conocimiento. Para entonces, ya habían pasado 12 horas. Era demasiado tarde para que el niño recibiera ayuda médica y los médicos no pudieron salvarle la vida.

Circularon informes de que, incluso después de enterarse de la muerte de Amit, los miembros de la familia intentaron arrojar su cuerpo al Ganges con la esperanza de que ocurriera un milagro.

El Dr. Shashank Choudhari, médico de un centro de salud local, explicó a los periodistas que él y sus colegas realizan regularmente campañas de concienciación entre la población. Su objetivo principal es explicar la necesidad de llevar inmediatamente a las personas mordidas por serpientes al hospital.

El médico enfatizó que en tales situaciones, cada minuto es crucial. Por ello, las personas deben buscar atención médica calificada sin perder tiempo.

La muerte del niño provocó indignación en las redes sociales

La muerte evitable de Amit provocó intensos debates en las redes sociales. Muchos usuarios señalaron que los padres deberían ser responsables por su negligencia.

Hasta el momento, no se sabe si las fuerzas del orden planean presentar cargos contra los familiares del niño tras esta tragedia.

Este incidente demostró una vez más que, en situaciones peligrosas para la vida como una mordedura de serpiente, confiar en métodos tradicionales y retrasar la atención médica puede tener consecuencias graves. Trasladar a la víctima a un centro médico lo antes posible y obtener ayuda de especialistas es fundamental para salvar vidas.