Multan al dueño de un coche cubierto con 3400 marcas de besos

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Multan al dueño de un coche cubierto con 3400 marcas de besos

En la ciudad de Gwalior, en el estado indio de Madhya Pradesh, una «hazaña» inusual realizada para ganar popularidad en las redes sociales le salió cara al dueño de un vehículo. Así lo informó India Today.

El coche de Aditya Sikarvar fue cubierto por su novia con aproximadamente 3400 marcas de besos hechas con lápiz labial. Según los informes, la joven se inspiró en una tendencia de redes sociales en el extranjero para decorar el vehículo de forma original. Pasó casi cuatro horas aplicando miles de huellas de labios en las puertas, el capó, el maletero y los pilares del automóvil.

Las fotos y vídeos que mostraban el aspecto inusual del coche se difundieron rápidamente en Instagram y otras redes sociales, acumulando millones de visitas. Sin embargo, el vídeo viral también llamó la atención de la policía de tráfico de Gwalior. Los agentes identificaron el vehículo mediante la matrícula visible en el vídeo y lo localizaron en la zona de Tatipur.

La policía informó que el vídeo también mostraba el coche circulando por las calles de la ciudad y que modificar su apariencia exterior de esa manera podría infringir las normas de tráfico. Tras esto, Aditya fue citado a la comisaría y multado con 5500 rupias.

Además, la policía exigió que se eliminaran todas las marcas de lápiz labial y se limpiara el vehículo. Aditya admitió su error y declaró que no volvería a repetir tal acción.

De esta manera, una idea inusual destinada a conseguir más visitas en las redes sociales terminó con una multa inesperada para su dueño.

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