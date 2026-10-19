El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio ha hecho una declaración importante que atrae la atención de la comunidad mundial al evaluar las operaciones militares y los enfrentamientos sangrientos en curso en territorio ucraniano.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que ninguna de las partes puede ganar este conflicto y que las pérdidas diarias están alcanzando cifras trágicas.

« 25 000 víctimas al mes »: La evaluación franca de Rubio

El Secretario de Estado de EE. UU. describió la situación real en el campo de batalla y sus consecuencias para la humanidad de la siguiente manera:

Un conflicto sin ganador: « Nadie gana la guerra en Ucrania. Cada día mueren personas, se registran explosiones incesantes y destrucciones masivas;

Estadísticas terribles: Como resultado de la guerra, aproximadamente 25 000 personas pierden la vida cada mes. Este nivel de víctimas y pérdidas destruye el futuro;

Acciones hacia la paz: El gobierno de EE. UU. está trabajando activamente en mecanismos para detener el conflicto de inmediato y resolverlo por la vía diplomática ».

Posición de Washington: Detener el conflicto es una prioridad

Esta declaración de Marco Rubio demuestra el enfoque pragmático de la nueva administración estadounidense ante la prolongada crisis militar:

Colapso de la infraestructura y el capital humano: La guerra convierte las ciudades en ruinas y asesta un golpe económico y demográfico irreparable a ambas partes;

Necesidad de negociaciones diplomáticas: Se reafirmó que el objetivo de Washington es detener el número de víctimas inútiles y fomentar el regreso a la mesa de negociaciones.

El reconocimiento abierto de esta realidad por parte del máximo diplomático estadounidense indica que pronto podrían presentarse nuevas iniciativas políticas en el ámbito internacional para resolver la crisis ucraniana.