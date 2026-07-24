«Necesitamos nuevas ideas»: se llevaron a cabo negociaciones secretas entre EE. UU. y Rusia

Según las declaraciones de las partes, las negociaciones entre Rubio y Lavrov no lograron ningún avance.

Foto: EPA

La mirada del mundo se ha vuelto una vez más hacia las luchas diplomáticas a puerta cerrada. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvieron conversaciones inesperadas sobre el fin de la guerra en Ucrania al margen de la cumbre de la ASEAN en Filipinas. Al final de la reunión, Washington admitió que todas las propuestas anteriores habían fracasado y que ahora se necesitan «nuevas ideas». Entonces, ¿por qué los acuerdos de Anchorage no funcionaron y cuál es la principal exigencia del Kremlin?

Zamin.uz ha recopilado los detalles diplomáticos más importantes y confidenciales del día.

Reunión Rubio-Lavrov: ¿se cancelaron los planes anteriores?

Tras la reunión, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, admitió abiertamente que la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin en Anchorage el año pasado no trajo la paz. Según él, las antiguas propuestas eran totalmente inaceptables para Ucrania y la situación no ha cambiado desde entonces.

Marco Rubio: «Necesitaremos nuevas ideas para resolver el conflicto por medios pacíficos. Ucrania nunca aceptará las condiciones discutidas anteriormente».

Serguéi Lavrov, por su parte, se abstuvo de hacer una declaración pública tras la reunión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia solo publicó un breve comunicado indicando que se había transmitido la «situación real en el frente» a su homólogo estadounidense y que se había quejado de la política desestabilizadora de los países europeos.

Zelenski, Kushner y la «diplomacia secreta» en Bakú

Unas horas antes de la reunión entre Lavrov y Rubio, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló por teléfono con los representantes especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff.

Se informa que, durante la conversación, los mediadores estadounidenses presentaron varias variantes nuevas para las próximas negociaciones.

La noticia inesperada es que, paralelamente, se llevaron a cabo consultas secretas en Azerbaiyán. El ex primer ministro ruso Víktor Zubkov y antiguos altos funcionarios alemanes llegaron a Bakú. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, también confirmó indirectamente que estas reuniones eran negociaciones secretas para poner fin a la guerra.

Dmitri Peskov (portavoz del presidente ruso): «No hay que dejarse llevar por un optimismo excesivo, todavía es pronto para hablar de una nueva dinámica. Pero estamos esperando la visita de los representantes de Washington, Kushner y Witkoff, a Moscú».

¿Por qué las negociaciones están en un callejón sin salida?

Según fuentes internas de los medios europeos y estadounidenses (Reuters, Bloomberg), el mayor obstáculo para un acuerdo de paz siguen siendo las cuestiones territoriales.

Partes Posición y exigencias principales Rusia (Vladímir Putin) Decidido a tomar el control total de la región de Donetsk. No hay planes de devolver los territorios ocupados en Sumy y Dnipropetrovsk. Ucrania (Volodímir Zelenski) Rechaza firmemente cualquier concesión territorial. Solo apoya una paz justa y garantías internacionales. EE. UU. (Administración Trump) Busca «nuevas ideas», intenta congelar la línea del frente y llegar a un acuerdo rápido en el contexto de la crisis en Oriente Medio.

Según fuentes, Vladímir Putin criticó duramente a sus asesores que habían propuesto simplemente congelar la línea del frente y cesar el fuego, adoptando una postura intransigente sobre la cuestión del Donbás.

¿Cree que las «nuevas ideas» pueden detener la guerra?

En la gran política, los juegos entre bastidores se intensifican. Los próximos pasos entre Washington, Moscú y Kiev podrían decidir el destino de la guerra en las próximas semanas.

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