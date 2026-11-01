Marco Rubio y Donald Trump hacen declaraciones contradictorias sobre Ucrania

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Marco Rubio y Donald Trump hacen declaraciones contradictorias sobre Ucrania

Ha surgido una clara divergencia de opiniones en las altas esferas de la administración estadounidense sobre las perspectivas de resolver el conflicto en Ucrania. El Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio destacó en una conferencia de prensa que la resolución de la crisis no está cerca, expresando serias dudas sobre la posibilidad de una solución diplomática.

Cabe destacar que esta declaración del jefe del Departamento de Estado contradice radicalmente las opiniones optimistas expresadas unas horas antes por el presidente estadounidense Donald Trumpsobre el tema.

«No estamos cerca de un acuerdo»: las reflexiones de Marco Rubio

Al ser preguntado sobre por qué duda de la paz mediante negociaciones, el Secretario de Estado respondió con frialdad:

«Para ser honesto, no sé si es posible lograr una paz negociada en Ucrania. En este momento, estamos tratando de determinar precisamente eso.

No creo que nadie aquí pueda afirmar que estamos a punto de cerrar un acuerdo de paz. Solo puedo decir que en Estados Unidos hay personas dedicando toda su energía y tiempo a estos asuntos —los problemas de Ucrania e Irán, en particular Jared (Kushner) y Steve (Witkoff). Toda su atención está centrada en estos temas».

El optimismo inesperado de Trump: «Nunca antes había dicho esto»

A diferencia de la cautela y el escepticismo del Secretario de Estado, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, expresó hoy una postura totalmente opuesta y esperanzadora:

  • Un acuerdo está cerca: Trump afirmó que han surgido oportunidades reales para poner fin a los enfrentamientos armados en Ucrania;

  • Las palabras del presidente: «Creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Nunca antes había dicho algo así», declaró el presidente estadounidense a los periodistas.

Dos enfoques en la Casa Blanca: Realpolitik y diferencias en las declaraciones

Estas declaraciones contradictorias en la alta dirección estadounidense plantean interrogantes en la comunidad internacional sobre los planes de Washington para el proceso de paz:

  1. El impulso de Trump hacia un acuerdo rápido: Fiel a sus promesas electorales, el presidente busca demostrar que las negociaciones darán frutos pronto;

  2. La cautela del Departamento de Estado: Rubio, responsable directo de la diplomacia, reconoce que el proceso será largo y difícil debido a las tensiones extremas en la mesa de negociación y las demandas intransigentes de las partes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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