¿Cómo derrocó Marco Rubio al amigo más cercano de Trump? Detalles impactantes

Un evento ha causado un gran revuelo en la administración estadounidense y en el mercado tecnológico global. The Washington Post según el periódico, la dimisión del CEO de Nvidia y miembro del círculo íntimo del presidente Donald Trump, la dimisión de Jensen Huang fue en realidad el resultado de una gran lucha política. Se dice que detrás de este conflicto se encuentran altos funcionarios estadounidenses, en particular el secretario de Estado Marco Rubio.

Lucha tras bambalinas: Marco Rubio y los informes de inteligencia

Según las fuentes del medio, la influencia excesiva de Jensen Huang sobre Trump y sus intentos de obtener permiso para vender chips potentes de inteligencia artificial a China provocaron una fuerte oposición de los defensores de la seguridad nacional en Washington.

El golpe definitivo que llevó a la dimisión fue dado por uno de los políticos más influyentes del país, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio según la información, Rubio presentó una carta especial a Trump. En ella, reelaboró un informe de la CIA de manera muy dura y oscura, advirtiendo severamente sobre los supuestos vínculos de Huang con un espía chino.