¿Cómo derrocó Marco Rubio al amigo más cercano de Trump? Detalles impactantes
Un evento ha causado un gran revuelo en la administración estadounidense y en el mercado tecnológico global. The Washington Post según el periódico, la dimisión del CEO de Nvidia y miembro del círculo íntimo del presidente Donald Trump, la dimisión de Jensen Huang fue en realidad el resultado de una gran lucha política. Se dice que detrás de este conflicto se encuentran altos funcionarios estadounidenses, en particular el secretario de Estado Marco Rubio.
Lucha tras bambalinas: Marco Rubio y los informes de inteligencia
Según las fuentes del medio, la influencia excesiva de Jensen Huang sobre Trump y sus intentos de obtener permiso para vender chips potentes de inteligencia artificial a China provocaron una fuerte oposición de los defensores de la seguridad nacional en Washington.
El golpe definitivo que llevó a la dimisión fue dado por uno de los políticos más influyentes del país, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio según la información, Rubio presentó una carta especial a Trump. En ella, reelaboró un informe de la CIA de manera muy dura y oscura, advirtiendo severamente sobre los supuestos vínculos de Huang con un espía chino.
Principales participantes del conflicto
Acciones y detalles
Jensen Huang
Jefe de Nvidia, bajo presión debido a su cercanía con Trump y su política de exportación de chips
Marco Rubio
Secretario de Estado de EE. UU., quien cambió un informe de inteligencia y envió una carta especial a Trump
Causa principal
Venta de chips de IA a China y lucha por la influencia en Washington
Reacción de Pekín
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó a Washington de inventar historias de espionaje
Conflictos personales y dimisión
La filtración de esta información confidencial provocó una reacción en cadena inesperada. Como resultado, Jensen Huang admitió inicialmente haber tenido una relación con la jefa de una de las empresas clientes y se disculpó. Sin embargo, después de que se difundieran noticias de que había tenido una relación similar con una empleada a su cargo, se vio obligado a dimitir bajo una fuerte presión.
Según los expertos, esta dimisión fue una gran victoria en la lucha secreta que ha durado años entre Nvidia y los defensores de la política estricta de EE. UU. contra China. Los círculos políticos de Washington consideran los chips como un recurso crucial para la seguridad nacional y abogan por un control estricto.
Reacción oficial de Pekín
En este contexto, la parte china también reaccionó con firmeza. Pekín criticó duramente estas acciones de Washington. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró en una rueda de prensa: exigiendo firmemente que Estados Unidos deje de inventar historias de espionaje sobre China y que no las utilice como pretexto para un bloqueo tecnológico.
¿Qué opinas sobre cómo la interferencia de los líderes tecnológicos en los procesos políticos y estos escándalos de espionaje afectan al mercado global? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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