Pronóstico hasta 2035: ¿Qué ingenieros serán los más demandados?

Mientras la inteligencia artificial y la automatización transforman radicalmente el mercado laboral global, la necesidad de ingenieros reales no solo persiste, sino que alcanza niveles récord.

Según el informe integral publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. para el periodo 2025-2035, se espera que el número de empleos en el sector de la ingeniería durante la próxima década aumente un 8 % . En comparación, la tasa de empleo general en el país crecerá solo un 3,5 % en el mismo periodo. Por lo tanto, la demanda de ingenieros será más del doble más rápida que el crecimiento económico general.

Top 9 de las áreas de ingeniería de más rápido crecimiento

El informe especifica los sectores de ingeniería que tendrán una alta demanda en los próximos años:

Ingeniería industrial — 12 % (Líder absoluto: se crearán casi 45 400 nuevos puestos de trabajo);

Ingeniería mecánica — 11 %;

Ingeniería eléctrica — 10 %;

Ingeniería informática — 9 %;

Ingeniería aeroespacial — 8 %;

Bioingeniería — 8 %;

Ingeniería de materiales — 8 %;

Ingeniería agrícola — 7 %;

Ingeniería civil — 6 %.

Porcentaje y empleos reales: Una distinción importante

Los expertos advierten que un alto crecimiento porcentual no siempre significa automáticamente millones de nuevos puestos vacantes. Todo depende de la base total de expertos existentes en el sector:

6 % en ingeniería civil: Aunque parece un porcentaje bajo a primera vista, debido al tamaño del sector, esto significa alrededor de 24 500 nuevos empleos;

7 % en agricultura: Aunque el porcentaje es mayor, debido a que el área es relativamente especializada, este crecimiento en la práctica representa solo una necesidad de 100 especialistas adicionales.

¿Quiénes están a la cabeza en el mercado laboral general?

Se señala que uno de los sectores de más rápido crecimiento en todo el mercado laboral son los servicios de salud auxiliares . Ante el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios médicos, se prevé que el empleo en este sector aumente un 13,3 % .

Estos cálculos son una previsión de crecimiento neto de empleos en el mercado de EE. UU. para 2025-2035, estableciendo las direcciones estratégicas para los jóvenes y entusiastas de la tecnología.