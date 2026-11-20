El islam podría superar al cristianismo como la religión con más seguidores en el mundo para mediados de la década de 2030. Así lo indican las previsiones del prestigioso centro de investigación estadounidense Pew Research Center.

Según las estimaciones del centro, se espera que el número de musulmanes alcance los 2.570 millones para 2035. En ese momento, se estima que el número de cristianos rondará los 2.520 millones.

Según las proyecciones, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, para 2070 el número de musulmanes llegará a 3.600 millones y el de cristianos a 3.000 millones. Como resultado, los musulmanes podrían representar el 37 % de la población mundial y los cristianos aproximadamente el 29 %.