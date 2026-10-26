El « rey del cobre » chino condenado a cadena perpetua: la caída del gigante Maike

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El « rey del cobre » chino condenado a cadena perpetua: la caída del gigante Maike

Un gigante del comercio chino, Maike Metals International su fundador y líder, el empresario de 61 años alguna vez descrito como el « rey del cobre » del país, He Jinbi fue condenado a cadena perpetua por fraude contractual y soborno. Así lo informó la agencia Bloomberg citando sus fuentes.

Según la decisión tomada a puerta cerrada por el tribunal de Xi'an, las actividades fraudulentas y las acciones financieras ilegales de la dirección de la empresa pusieron a varios grandes bancos chinos ante un riesgo de pérdida directa superior a 1.000 millones de dólares. El multimillonario ha presentado un recurso contra la sentencia. El propio empresario ha apelado el fallo judicial.

Un imperio nacido con 8.700 dólares: el 25 % del mercado chino del cobre

La trayectoria empresarial de He Jinbi ha sido uno de los ascensos más brillantes en la historia comercial e industrial de la China moderna:

  • Primeros pasos: En 1993, en Xi'an, fundó la casa comercial Maike con amigos tras pedir prestados solo 50.000 yuanes (unos 8.700 dólares al tipo de cambio de la época);

  • Convertirse en un gigante del cobre: El negocio, que comenzó vendiendo productos electromecánicos, pronto se especializó en el comercio de chatarra, cables de cobre y cobre refinado;

  • Posición de monopolio en el mercado: En su apogeo, Maike Metals suministraba por sí sola una cuarta parte (25 %) de todo el cobre importado por China.

Cadena de crisis: pandemia, colapso inmobiliario y garantía de metales

Los esquemas financieros arriesgados de la empresa comenzaron a fallar durante la pandemia:

  • Esquema de crédito arriesgado: La empresa Maike atrajo miles de millones de yuanes en préstamos al pignorar ante los bancos enormes reservas de cobre almacenadas y en tránsito;

  • Crisis inmobiliaria: Además del comercio, el magnate había invertido mucho en la construcción de hoteles y centros de negocios. Sin embargo, la crisis del mercado inmobiliario chino «congeló» estos fondos;

  • Pandemia y caída de precios: Las estrictas restricciones por el Covid en 2022 desbarataron la logística, y la fuerte caída de los precios del cobre en el mercado mundial provocó problemas de liquidez e incapacidad para pagar las deudas.

Arresto, quiebra y posición de la defensa

La crisis final del imperio y el proceso judicial se desarrollaron de la siguiente manera:

  • Desaparición sonada: En octubre de 2023, los empleados de la empresa perdieron todo contacto con el líder, y poco después se supo que había sido detenido por la policía. Al mes siguiente, Maike se declaró oficialmente en quiebra;

  • Argumentos de los abogados: En el juicio, la defensa enfatizó que el empresario no tenía intención fraudulenta y que la empresa había cumplido regularmente con sus obligaciones ante los bancos durante más de diez años;

  • Error de los bancos: Según la defensa, una de las principales causas de las enormes pérdidas bancarias radica en la debilidad de los sistemas de evaluación de riesgos (risk-management) de los propios acreedores.

Indicadores clave del caso Maike Metals y He Jinbi

Indicador

Detalles

Acusado principal

He Jinbi (fundador de Maike Metals, 61 años)

Sentencia judicial

Cadena perpetua (apelación presentada)

Cargos

Fraude contractual, soborno y delitos financieros

Riesgo para los bancos

Más de 1.000 millones de dólares

Año de fundación

1993 (capital inicial — 8.700 dólares)

Posición histórica

Controlaba el 25 % de las importaciones chinas de cobre

Fecha de quiebra

Noviembre de 2023

El caso de He Jinbi permanece en la historia de los mercados mundiales de materias primas como uno de los mayores delitos financieros ocurridos en China tras la pandemia y la crisis inmobiliaria.

He JinbiMaike Metals InternationalEconomía chinaMercado del cobreJusticia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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