Según las nuevas proyecciones demográficas publicadas por el centro de investigación Pew Research Center, tanto el número de musulmanes como el de cristianos aumentará en las próximas décadas. Sin embargo, se espera que la población musulmana crezca más rápido. Si las tendencias actuales continúan, podría convertirse en el grupo religioso más grande del mundo para 2070.

Según las estimaciones del centro, en 2020 había 2.020 millones de musulmanes y 2.270 millones de cristianos en el mundo. Se prevé que para 2035, el número de musulmanes alcance los 2.570 millones, mientras que los cristianos llegarán a 2.520 millones. Estas cifras sugieren que la población musulmana podría superar a la cristiana.

Los investigadores explican que la causa principal de este crecimiento es la tasa de natalidad. Entre 2020 y 2025, el promedio de hijos por mujer fue de 3,1 para las musulmanas y de 2,5 para las cristianas. En otros grupos religiosos, esta cifra fue de 1,6 en promedio.

Conrad Hackett, demógrafo principal del Pew Research Center, destaca que la tasa de natalidad es un factor más importante que las conversiones religiosas en el cambio del número de miembros de los grupos religiosos.

Según las proyecciones a largo plazo del centro, para 2070 el número de musulmanes podría llegar a 3.640 millones y el de cristianos a 2.960 millones. Se estima que en ese periodo, los musulmanes representarán el 35,8 % de la población mundial y los cristianos el 29,1 %.

Los cálculos tienen en cuenta la estructura por edades de la población, las tasas de natalidad y mortalidad, la migración y los cambios en la afiliación religiosa.