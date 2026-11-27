El presidente de los Estados Unidos Donald Trump el presidente ruso Vladimir Putin si asistirá o no a la cumbre del «Grupo de los Veinte» (G20) en Miami, pero confirmó que la posibilidad sigue abierta.

«Si él quiere venir, ciertamente puede hacerlo»

El líder estadounidense Mar-a-Lago al responder a las preguntas de los periodistas durante un evento en su residencia de Florida, señaló que no hay obstáculos para la participación de Moscú en la cumbre:

«No lo sé, pero si él quiere venir, ciertamente puede hacerlo», dijo Donald Trump.

Anteriormente, el Secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio había anunciado que Washington había invitado oficialmente a Vladimir Putin a este prestigioso encuentro internacional.

Posición del Kremlin y detalles de la cumbre

El jueves 26 de noviembre, el portavoz del presidente ruso Dmitri Peskov informó que aún no se ha tomado una decisión final sobre la asistencia del jefe de Estado a la cumbre del G20 en Miami. Por su parte, Vladimir Putin había enfatizado anteriormente que Rusia participará en la cumbre del «G20» a un alto nivel bajo cualquier circunstancia.

Indicadores Detalles Nombre del evento Cumbre del «Grupo de los Veinte» (G20) Lugar y fecha 14-15 de diciembre, Miami (EE. UU.) Posición de Washington Invitación oficial enviada por EE. UU. (Información del Secretario de Estado Marco Rubio); Trump confirma la posibilidad de la visita de Putin Posición de Moscú Aún no se ha tomado una decisión final sobre la participación personal del presidente, pero Rusia estará representada a alto nivel

¿Cree que Vladimir Putin asistirá personalmente a la cumbre del G20 en Miami en diciembre y qué impacto tendrá esto en las relaciones diplomáticas internacionales?

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