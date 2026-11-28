El presidente estadounidense Donald Trump explicó por qué evita adoptar una postura hostil hacia el líder ruso Vladímir Putin. Destacó que es crucial mantener el diálogo entre los líderes para poner fin a la guerra en Ucrania y lograr un acuerdo. Por ello, no desea intensificar las tensiones en su relación con Putin.

El 26 de noviembre, periodistas preguntaron a Trump por qué llamó a Putin «mi amigo». Según el presidente estadounidense, la hostilidad abierta y las relaciones negativas entre jefes de Estado podrían complicar significativamente el proceso de negociación.

«Podría decirle: “¡No me gustas!”. Entonces, el problema entre Putin y Zelenski también surgiría con nosotros. La mayor dificultad para resolver este conflicto es el odio mutuo entre los dos líderes», declaró Trump.

Además, un periodista recordó que el presidente estadounidense había expresado anteriormente opiniones firmes sobre la agresión militar rusa en Europa. En respuesta, Trump subrayó que siempre ha mantenido una postura firme hacia Rusia, no solo mediante declaraciones, sino también con acciones concretas.

«No sé si mi tono se ha vuelto más duro. Siempre he sido muy firme con Rusia. Pero quiero llegar a un acuerdo», dijo el presidente estadounidense.

Cabe recordar que el 19 de noviembre, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, Donald Trump se reunió con Vladímir Putin. Al inicio del encuentro, el presidente estadounidense llamó al líder ruso «mi amigo». Más tarde, publicó una foto abrazando a Putin en redes sociales con el comentario «Mi amigo».

Durante la conferencia de prensa, le preguntaron a Trump si Putin también es amigo de todo Estados Unidos. Al responder, el líder estadounidense dijo que no tiene autoridad para hablar en nombre de todo el país. Sin embargo, enfatizó que personalmente mantiene una muy buena relación con el presidente ruso.