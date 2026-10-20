Se publica el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿En qué puesto está Uzbekistán?

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Se publica el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿En qué puesto está Uzbekistán?

El proyecto internacional Global Firepower ha publicado el ranking de los ejércitos más poderosos del mundo para 2026. Evalúa el potencial militar de 145 países. Uzbekistán ocupa el puesto 53, en Asia Centralregistrando el mejor resultado entre los países de la región.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking. Rusia es segundo y China tercero. India es cuarto, Corea del Sur está en el quinto puesto.

El top 10 también incluye a Francia, Japón, Reino Unido, Turquía e Italia.

Según los datos de Global Firepower, los índices PowerIndex de los países son los siguientes:

  • Estados Unidos — 0,0741;

  • Rusia — 0,0791;

  • China — 0,0919;

  • India — 0,1346;

  • Corea del Sur — 0,1642;

  • Francia — 0,1798;

  • Japón — 0,1876;

  • Reino Unido — 0,1881;

  • Turquía — 0,1975;

  • Italia — 0,2211.

En Asia Central Uzbekistán lidera

Entre los países de la región, Uzbekistán ocupa el puesto 53. Kazajistán está en el 58, Turkmenistán en el 78, Tayikistán en el 100 y Kirguistán en el 109.

En los últimos lugares del ranking, la República Centroafricana ocupa el puesto 143, Belice el 144 y Bután el 145.

¿Cómo se elabora el ranking?

Según Global Firepower, se tienen en cuenta más de 60 factores para calcular el ranking. Estos incluyen el número de militares, la cantidad de armas y equipos, las capacidades financieras, la logística, los recursos naturales y las características geográficas del país.

En los cálculos de 2026, se ha añadido como nuevo factor el nivel de penetración de Internet en la población.

Cuanto menor sea el índice PowerIndex, mayor se considera el potencial militar convencional del país. Teóricamente, el mejor resultado es 0,0000, pero según el proyecto, en la práctica es imposible alcanzar esa cifra.

El ranking tiene en cuenta el número de equipos militares junto con las capacidades financieras y logísticas del Estado. Por ejemplo, los datos de Global Firepower indican que Estados Unidos posee un total de 13 032 aviones y helicópteros de diversas misiones, y 11 portaaviones.

Sin embargo, este ranking tiene como objetivo comparar el potencial militar de los países y no refleja completamente la preparación para el combate de cada unidad de arma o equipo, ni el resultado de una posible guerra.

Global FirepowerUzbekistánAsia CentralPowerIndexEjército
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