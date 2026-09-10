Uzbekistán ocupa el tercer lugar en la región en ciberseguridad

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Uzbekistán ocupa el tercer lugar en la región en ciberseguridad

Durante el año 2025 y el primer semestre de 2026, en Uzbekistán,se filtraron cerca de 15 millones de líneas de datos de bases de datos de empresas y organizaciones gubernamentales. Con este resultado, Uzbekistán ocupa el tercer lugar en Asia Central, después de Tayikistán y Kazajistán. Así lo indica el informe Cyber Threat Landscape Report de F6 para el periodo 2025–2026.

Según el estudio de F6, se identificaron 164 casos de filtración de datos a nivel mundial, afectando a más de 600 millones de cuentas de usuario.

De estas, 91 bases de datos fueron publicadas abiertamente en foros de hackers y canales de Telegram. Otras 73 bases de datos fueron puestas a la venta.

En los países de Asia Central, el volumen de datos filtrados alcanzó los 257 millones de líneas. La cifra más alta de la región se registró en Tayikistán, que representa cerca de 217 millones de líneas, es decir, el 84 % del volumen total de la región.

En Kazajistán se filtraron aproximadamente 25 millones de líneas de datos, lo que representa el 10 % del volumen regional. En Uzbekistán, se registraron cerca de 15 millones de líneas, o el 6 % de los datos.

Si bien Uzbekistán ocupa el tercer lugar en volumen total de datos, el país se sitúa en segundo lugar en cuanto al número de filtraciones. Del total de publicaciones en la región, el 57 % corresponde a Kazajistán, el 29 % a Uzbekistán y el 14 % a Tayikistán.

La mayor parte de los datos filtrados está relacionada con organizaciones gubernamentales. El sector público representa el 96 % del volumen total, una cifra fuertemente influenciada por una filtración masiva de datos en Tayikistán.

El sector educativo representa el 3 %. La filtración de casi 8,5 millones de registros de plataformas educativas en Kazajistán constituye la parte principal.

En cuanto al número de filtraciones, el sector público representa el 43 %, el sector educativo el 29 % y el sector financiero el 28 %.

Para los expertos, uno de los principales riesgos es que un solo registro en una base de datos puede contener información sensible como el nombre de una persona, dirección de correo electrónico, datos de pasaporte o inicios de sesión y contraseñas.

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Nodirbek Razzokov
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