«No hay un tercero»: Ilham Aliyev señala a las dos únicas potencias mundiales reales

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«No hay un tercero»: Ilham Aliyev señala a las dos únicas potencias mundiales reales

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, hizo una declaración resonante sobre la distribución de las fuerzas geopolíticas globales y la dirección de la política exterior de Bakú. Durante el VIII congreso del partido «Nuevo Azerbaiyán», el jefe de Estado subrayó firmemente que en el mundo actual solo existen dos estados gigantes con una influencia verdaderamente decisiva.

«Son los dos países más poderosos del mundo, no hay un tercero», señaló Ilham Aliyev al describir la realidad actual del sistema internacional.

Alianzas simultáneas con Washington y Pekín: la fórmula única de la diplomacia de Bakú

El jefe de Estado destacó que Azerbaiyán es uno de los pocos países que mantiene una asociación estratégica equilibrada y sólida con estos dos rivales globales al mismo tiempo:

  • Relaciones con China: Existe una declaración oficial de asociación estratégica vigente entre Bakú y Pekín;

  • Relaciones con EE. UU.: Se ha firmado una carta de cooperación estratégica con Washington y las relaciones a largo plazo continúan de manera coherente.

El presidente enfatizó que este complejo equilibrio geopolítico no es solo pragmatismo, sino el resultado de la alta confianza de la comunidad internacional en Azerbaiyán.

«Nuestra palabra vale tanto como nuestra firma: no practicamos la duplicidad»

En su discurso, Ilham Aliyev insistió en que Bakú actúa en las relaciones internacionales basándose en principios firmes y responsabilidad honorable:

«¿Qué significa esto? Es la confianza que nos tienen, el respeto a nuestra palabra. Hoy en día, nadie en el mundo ignora que nuestra palabra dada es tan valiosa y firme como nuestra firma oficial. Lo que decimos, lo cumplimos.»

«Nunca hemos jugado a dos bandas ni hemos sido hipócritas o falsos con ningún país. Sin embargo, en política exterior, nos hemos enfrentado a tales actitudes muchas veces, y seguimos enfrentándolas hoy. Pero nunca nos rebajaremos a su nivel. Somos una nación que se respeta, vivimos con dignidad y llevamos nuestra política de Estado solo con honor.»

Estas audaces declaraciones del líder azerbaiyano despiertan gran interés en los círculos diplomáticos del Cáucaso Sur y del mundo, siendo percibidas como un ejemplo único de política soberana y transparente en una era geopolítica compleja.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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