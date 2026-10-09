Se anuncian los 100 países más poderosos del mundo: Uzbekistán también está en la lista

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Se anuncian los 100 países más poderosos del mundo: Uzbekistán también está en la lista

La prestigiosa publicación analítica internacional estadounidense « U.S. News and World Report » ha presentado su ranking de los países más poderosos e influyentes del planeta para finales de 2026 (Most Powerful Countries 2026).

Habiendo logrado posicionarse entre las naciones líderes del mundo, Uzbekistán ha registrado un resultado significativo en la lista final, ocupando el puesto 71 entre 100 países. Este reconocimiento se valora como resultado de la política de apertura del país en la escena internacional, sus reformas económicas y su papel activo en el mantenimiento del equilibrio regional.

¿Cómo se evaluó el poder? Criterios principales

U.S. News Este ranking global, elaborado por , es un estudio complejo que mide no solo la fuerza militar, sino también el peso geopolítico y geoeconómico general de un Estado:

  • Influencia política y económica: La capacidad del país para influir en las decisiones globales y regionales, su estabilidad económica y el alcance de sus relaciones comerciales;

  • Influencia internacional y diplomacia: La actividad y el espíritu de iniciativa del Estado en organizaciones globales y plataformas de diálogo;

  • Alianzas y asociaciones estratégicas: Cooperación internacional multilateral, relaciones diplomáticas sólidas construidas con socios confiables a escala mundial;

  • Capacidad de defensa: Preparación militar y sistema de defensa moderno que garantiza la seguridad del país.

Panorama regional e indicadores de los vecinos

En los mapas y datos analíticos publicados, la posición de Uzbekistán en su espacio geopolítico ha quedado claramente demostrada:

  • Países excluidos de la lista: En este prestigioso ranking, los indicadores de los vecinos cercanos y socios regionales de Uzbekistán, como Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, así como Azerbaiyán, no se muestran o no han sido incluidos en el top 100 final del estudio;

  • La nueva posición de Uzbekistán: La política exterior pragmática llevada a cabo en los últimos años, los proyectos unificadores de integración regional y la posición estabilizadora como centro de Asia Central han servido para que nuestro país ocupe un lugar sólido en el top 100. Líderes globales: ¿Quién dirige el mundo?

Se anuncian los 100 países más poderosos del mundo: Uzbekistán también está en la lista

En la cima del ranking se encuentran los centros de poder globales tradicionales:

Los líderes:

  • En términos de indicadores de poder mundial, China (1er lugar), Estados Unidos (2do lugar) y la India (3er lugar) ocupan el trío de cabeza; Los siguientes puestos:

  • Gigantes de la industria y la tecnología como Alemania (4to lugar), Japón (5to lugar) y Corea del Sur (6to lugar) ocupan los puestos altos en influencia global. La clasificación de Uzbekistán en el puesto 71 es un nuevo indicador internacional que muestra que nuestro país se está convirtiendo en un Estado importante, estable e influyente, no solo en Asia Central, sino también a escala mundial.

O‘zbekistonning 71-pog‘onada qayd etilishi mamlakatimizning nafaqat Markaziy Osiyoda, balki global miqyosda ham hisoblashiladigan, barqaror va o‘z so‘ziga ega muhim davlatga aylanib borayotganini ko‘rsatuvchi navbatdagi xalqaro indikator bo‘ldi.

U.S. News and World ReportMost Powerful Countries 2026UzbekistánGeopolíticaRanking
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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