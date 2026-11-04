Un oso solitario en Alaska nombrado « Introvertido del año »

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Un oso solitario en Alaska nombrado « Introvertido del año »

Nugget, un oso negro que vive en el Bosque Nacional Tongass de Alaska, ha sido galardonado con el premio al « Introvertido del año » 2026 por su comportamiento inusual. No se apresura a pescar salmón con otros osos, prefiriendo a menudo esconderse entre las rocas y esperar al margen. Así lo informó RBK Life.

Según las observaciones del personal del Servicio Forestal de EE. UU., Nugget es visto con frecuencia entre las rocas cerca de las cascadas inferiores del arroyo Anan durante toda la temporada. A veces asoma la cabeza por una grieta entre las piedras para observar el entorno. En otras ocasiones, observa a los osos pescar desde la distancia, esperando pacientemente su turno.

Nugget fue visto por primera vez en esta zona en 2024. Se distingue por su tamaño más pequeño en comparación con otros osos y por su pelaje, que cambia de color a lo largo de la temporada.

Los observadores señalan que, al principio, Nugget se alimentaba de los restos dejados por otros osos en la orilla del río. Con el tiempo, aprendió a pescar salmón por su cuenta.

El título de « Introvertido del año » forma parte de una serie de premios otorgados por el personal del Bosque Nacional Tongass a los osos que habitan en la región de Anan. A través de esta iniciativa, los expertos llaman la atención del público sobre la vida silvestre y sus representantes únicos.

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