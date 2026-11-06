¿Por qué murieron cerca de 50 ballenas en las costas de Nueva Zelanda?

·91·Mundo
¿Por qué murieron cerca de 50 ballenas en las costas de Nueva Zelanda?

Cerca de 50 calderones de aleta larga quedaron varados en una de las playas de la Isla Norte de Nueva Zelanda. La mayoría ha muerto, y se están llevando a cabo operaciones de rescate para intentar devolver a los supervivientes a mar abierto, informó «Japan Today».

Se informó que las ballenas fueron encontradas en la playa de Ngawi, cerca de Cape Palliser, el punto más al sur de la Isla Norte. Inicialmente, se registró que el número de ballenas varadas era de al menos 20. Sin embargo, los residentes locales informaron a «Radio New Zealand» que el número de ballenas que quedaron en la playa durante la noche llegó a 50.

Actualmente, los esfuerzos de rescate se realizan en colaboración con la tribu maorí local y la organización Project Jonah, especializada en este tipo de eventos. Hasta ahora, se ha logrado devolver a dos ballenas al mar.

Los rescatistas están tomando diversas medidas para estabilizar el estado de las ballenas supervivientes y mantenerlas hidratadas. Entre otras cosas, se les rocía agua con cubos y se utilizan toallas húmedas para evitar que sus cuerpos se sequen.

Según una publicación de la organización Project Jonah en Facebook el 5 de noviembre, en ese momento quedaban cuatro ballenas con vida. Se planea devolverlas al mar cuando suba la marea.

Rob Barg, representante de la población local, señaló que el estado de las ballenas supervivientes también era bastante grave.

Como dato, el varamiento masivo de ballenas en las costas de Nueva Zelanda y la vecina Australia es un fenómeno frecuente. La razón señalada es la existencia de una gran población de calderones de aleta larga en los océanos profundos que rodean a ambos países.

A pesar de esto, la razón por la que las ballenas quedan varadas en grupo sigue sin determinarse. Los expertos aún no han podido explicar completamente las causas reales de este fenómeno.

Nueva ZelandaProject JonahNgawiCape PalliserBallenas
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un tiburón ballena gigante de 6 metros muere en la costa colombianaUn tiburón ballena gigante de 6 metros muere en la costa colombiana4 octubre 12:01Cientos de tiburones podrían llegar a la costa tras el varamiento de una ballenaCientos de tiburones podrían llegar a la costa tras el varamiento de una ballena29 septiembre 10:46Una niña de 10 años se mete al agua para salvar a una ballenaUna niña de 10 años se mete al agua para salvar a una ballena11 agosto 10:13¿Cómo maman las crías de ballena bajo el agua? (video)¿Cómo maman las crías de ballena bajo el agua? (video)3 agosto 22:29Turquía: un tirador en la carretera acaba con la vida de 8 personasTurquía: un tirador en la carretera acaba con la vida de 8 personasHoy 12:04Una encuesta de un medio británico en Tel Aviv provoca un debate internacional (vídeo)Una encuesta de un medio británico en Tel Aviv provoca un debate internacional (vídeo)Hoy 11:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol