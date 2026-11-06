¿Por qué murieron cerca de 50 ballenas en las costas de Nueva Zelanda?

Cerca de 50 calderones de aleta larga quedaron varados en una de las playas de la Isla Norte de Nueva Zelanda. La mayoría ha muerto, y se están llevando a cabo operaciones de rescate para intentar devolver a los supervivientes a mar abierto, informó «Japan Today».

Se informó que las ballenas fueron encontradas en la playa de Ngawi, cerca de Cape Palliser, el punto más al sur de la Isla Norte. Inicialmente, se registró que el número de ballenas varadas era de al menos 20. Sin embargo, los residentes locales informaron a «Radio New Zealand» que el número de ballenas que quedaron en la playa durante la noche llegó a 50.

Actualmente, los esfuerzos de rescate se realizan en colaboración con la tribu maorí local y la organización Project Jonah, especializada en este tipo de eventos. Hasta ahora, se ha logrado devolver a dos ballenas al mar.

Los rescatistas están tomando diversas medidas para estabilizar el estado de las ballenas supervivientes y mantenerlas hidratadas. Entre otras cosas, se les rocía agua con cubos y se utilizan toallas húmedas para evitar que sus cuerpos se sequen.

Según una publicación de la organización Project Jonah en Facebook el 5 de noviembre, en ese momento quedaban cuatro ballenas con vida. Se planea devolverlas al mar cuando suba la marea.

Rob Barg, representante de la población local, señaló que el estado de las ballenas supervivientes también era bastante grave.

Como dato, el varamiento masivo de ballenas en las costas de Nueva Zelanda y la vecina Australia es un fenómeno frecuente. La razón señalada es la existencia de una gran población de calderones de aleta larga en los océanos profundos que rodean a ambos países.

A pesar de esto, la razón por la que las ballenas quedan varadas en grupo sigue sin determinarse. Los expertos aún no han podido explicar completamente las causas reales de este fenómeno.