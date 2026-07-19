Los millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosaurios

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Los millonarios gastan sumas récord en esqueletos de dinosaurios

El interés por las colecciones inusuales crece entre las personas más ricas del mundo. Ahora, además de obras de arte costosas o clubes de fútbol, también compran esqueletos de dinosaurios por millones de dólares. Así lo informó Bloomberg .

Se informa que algunos multimillonarios consideran estos hallazgos antiguos no solo como una colección única, sino también como una inversión cuyo valor podría aumentar con el paso de los años.

Uno de ellos es el empresario tecnológico y multimillonario Dan O'Dowd. Compró un esqueleto de tiranosaurio apodado "Samson" por 600 000 dólares. El multimillonario describió esta compra como "el trofeo más asombroso que un ser humano puede poseer".

Los expertosseñalan que el precio de tales restos antiguos depende de varios factores. Entre ellos, la autenticidad, el estado de conservación, la rareza de la especie de dinosaurio y el grado de integridad del hallazgo son los criterios principales.

Recientemente, en una subasta de Sotheby's en Nueva York, un esqueleto de tiranosaurio rex llamado "Gas" se vendió por la cifra récord de 50,1 millones de dólares a un comprador anónimo que participó por teléfono.

Este resultado superó el récord del año pasado. En 2024, un esqueleto de estegosaurio apodado "Apex" se vendió por 44,6 millones de dólares. Cabe destacar que, aunque antes de la subasta se esperaba un precio de entre 20 y 30 millones de dólares para "Gas", su valor final superó ampliamente las expectativas.

Según los datos, estos esqueletos se encuentran entre los restos de dinosaurios más grandes y mejor conservados jamás encontrados. Fueron identificados entre 2021 y 2023 en ranchos ubicados en el estado de Dakota del Sur, EE. UU. El nombre "Gas" fue dado en honor al propietario del terreno donde se realizaron las excavaciones.

Según los expertos, el interés por los hallazgos paleontológicos raros podría seguir aumentando en los próximos años. Por ello, los esqueletos de dinosaurios se están convirtiendo no solo en un patrimonio de importancia científica, sino también en uno de los activos de colección más valiosos.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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