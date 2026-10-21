Finlandia planea comprar 1 millón de minas antipersona

Las Fuerzas Armadas de Finlandia planean comprar 1 millón de minas antipersona a fabricantes locales debido al deterioro de la situación de seguridad en el país. Se prevé destinar unos 100 millones de euros a esta compra, informó Yle.

Se informa que el ejército finlandés tiene como objetivo establecer la producción de minas dentro del propio país. Se planea completar este proceso para 2028. Según el coronel Riku Mikkonen, del mando de las fuerzas terrestres finlandesas, existen unas seis empresas en el país capaces de fabricar este tipo de armamento.

Este plan se lleva a cabo tras la retirada de Finlandia de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona. La salida del país de este acuerdo internacional entró en vigor el 10 de enero de 2026. El gobierno finlandés justificó la decisión por necesidades de defensa y el cambio en las condiciones de seguridad.

Anteriormente, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, había calificado a Rusia como una amenaza a largo plazo para la seguridad del país y de Europa.

Finlandia notificó oficialmente su decisión de retirarse de la Convención de Ottawa en julio de 2025. Este paso también fue apoyado por otros países fronterizos con Rusia: Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.

En enero de 2026, el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció planes para reincorporar las minas antipersona al arsenal de las fuerzas armadas, iniciar su producción y entrenar a los militares en su uso.

Las autoridades finlandesas han subrayado que la retirada de la convención no anula las obligaciones del país bajo el derecho internacional humanitario.