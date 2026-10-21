Finlandia planea comprar 1 millón de minas antipersona

·4·Mundo
Finlandia planea comprar 1 millón de minas antipersona

Las Fuerzas Armadas de Finlandia planean comprar 1 millón de minas antipersona a fabricantes locales debido al deterioro de la situación de seguridad en el país. Se prevé destinar unos 100 millones de euros a esta compra, informó Yle.

Se informa que el ejército finlandés tiene como objetivo establecer la producción de minas dentro del propio país. Se planea completar este proceso para 2028. Según el coronel Riku Mikkonen, del mando de las fuerzas terrestres finlandesas, existen unas seis empresas en el país capaces de fabricar este tipo de armamento.

Este plan se lleva a cabo tras la retirada de Finlandia de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona. La salida del país de este acuerdo internacional entró en vigor el 10 de enero de 2026. El gobierno finlandés justificó la decisión por necesidades de defensa y el cambio en las condiciones de seguridad.

Anteriormente, el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, había calificado a Rusia como una amenaza a largo plazo para la seguridad del país y de Europa.

Finlandia notificó oficialmente su decisión de retirarse de la Convención de Ottawa en julio de 2025. Este paso también fue apoyado por otros países fronterizos con Rusia: Estonia, Letonia, Lituania y Polonia.

En enero de 2026, el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció planes para reincorporar las minas antipersona al arsenal de las fuerzas armadas, iniciar su producción y entrenar a los militares en su uso.

Las autoridades finlandesas han subrayado que la retirada de la convención no anula las obligaciones del país bajo el derecho internacional humanitario.

FinlandiaConvención de OttawaMina antipersonaPetteri OrpoDefensa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Google se quedará con la mitad de la energía nuclear?: Riesgo de escasez eléctrica en Finlandia¿Google se quedará con la mitad de la energía nuclear?: Riesgo de escasez eléctrica en Finlandia11 septiembre 22:44Finlandia planea construir grandes fortificaciones en la frontera con RusiaFinlandia planea construir grandes fortificaciones en la frontera con Rusia13 octubre 10:28Un joven cristiano egipcio regala un viaje de Umrah a su vecinaUn joven cristiano egipcio regala un viaje de Umrah a su vecina3 septiembre 10:47Dos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicasDos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicas13 agosto 17:40El estrecho de Ormuz totalmente despejado: ¡Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán!El estrecho de Ormuz totalmente despejado: ¡Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán!26 agosto 07:12¿Cómo valoró un experto militar el sistema ruso «Poseidón»?¿Cómo valoró un experto militar el sistema ruso «Poseidón»?20 agosto 17:06
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos