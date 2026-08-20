Los debates en torno al sistema ruso «Poseidón» se han intensificado. El analista militar Alexéi Leonkov Lenta.ru calificó estos dispositivos como armas con un enorme potencial destructivo en una entrevista.

Sin embargo, algunas afirmaciones del experto, en particular que podría «destruir un Estado entero» o ser completamente imposible de interceptar, son su valoración y deben considerarse como tal.

Leonkov habló de la principal ventaja del «Poseidón»

Según el analista, una de las principales características del «Poseidón» es su capacidad para desplazarse bajo el agua y convertirse en un objetivo difícil para los medios de vigilancia tradicionales.

El experto considera que la trayectoria del «Poseidón» y sus características submarinas dificultan su detección e interceptación mediante medios convencionales.

Leonkov destacó que estos aspectos preocupan al Pentágono.

También se abordó la cuestión del «Jabarovsk»

El experto también mencionó la salida al mar del submarino nuclear «Jabarovsk», señalado como portador del sistema «Poseidón».

A su juicio, esto demuestra que Rusia presta atención al desarrollo de este sistema estratégico y a su nivel de preparación para el combate.

Al mismo tiempo, muchas informaciones sobre las capacidades reales de este sistema de armas no han sido confirmadas plenamente por fuentes abiertas.

Reacción al plan estadounidense de barreras antiminas

Leonkov también se mostró escéptico ante la idea de Estados Unidos de utilizar barreras de minas submarinas para bloquear las posibles rutas de los «Poseidones».

Según afirmó, una barrera de este tipo podría resultar ineficaz contra un sistema compuesto por varios dispositivos.

A juicio del experto, que un dispositivo atravesara la barrera de minas podría abrir el camino a los demás.

Continúan los debates en torno al «Poseidón»

El «Poseidón» sigue siendo uno de los sistemas de armas estratégicas rusos más debatidos. Moscú lo presenta como un medio para reforzar el potencial de disuasión nuclear, mientras los expertos ofrecen valoraciones diversas sobre sus capacidades técnicas reales y su eficacia.

Por ello, lo correcto es considerar afirmaciones categóricas como «el Poseidón puede destruir un Estado entero» no como hechos confirmados, sino como la valoración de un analista.