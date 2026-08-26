El estrecho de Ormuz totalmente despejado: ¡Trump lanza un nuevo ultimátum a Irán!

La tensión político-militar en torno al estrecho de Ormuz, nodo clave del mercado energético y la logística global, ha alcanzado un nuevo nivel. El presidente de EE. UU. Donald Trump anunció en su página oficial de Truth Social que la Marina de los Estados Unidos ha neutralizado por completo todas las minas marinas en este corredor estratégico.

El líder de la Casa Blanca declaró una postura intransigente sobre la seguridad de las rutas marítimas, enfatizando que se ha enviado una advertencia clara y firme a Irán.

«Cualquier barco que coloque minas será destruido»: la contundente declaración de Trump

El presidente estadounidense advirtió que cualquier intento de bloquear nuevamente el paso marítimo enfrentará una respuesta militar decisiva:

«Se ha enviado una notificación estricta a Irán: cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido inmediata y sistemáticamente... La política de tolerancia cero hacia el minado de vías navegables ha entrado en pleno vigor», escribió Trump.

Vigilancia espacial y control de instalaciones nucleares

La administración estadounidense reveló que no solo vigila la cuenca marítima, sino también puntos estratégicos clave dentro del territorio iraní:

La Fuerza Espacial de EE. UU. en acción: Cada movimiento de barcos y aeronaves en el estrecho es monitoreado en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante satélites de la Fuerza Espacial (Space Force) de EE. UU.;

El monte Kirki y el enriquecimiento de uranio: Según Washington, la zona del monte Kirki, donde Irán estaría enriqueciendo residuos de uranio, está bajo vigilancia especial de inteligencia;

3 instalaciones nucleares destruidas: Las fuerzas armadas estadounidenses también mantienen bajo vigilancia constante tres instalaciones nucleares que fueron inutilizadas en ataques previos.

Pronóstico de 6 meses y antecedentes de la confrontación marítima

La crisis de las minas en el estrecho de Ormuz se volvió crítica en primavera:

El bloqueo de marzo: En respuesta a las operaciones conjuntas de EE. UU. e Israel, Irán comenzó a colocar minas en las aguas del estrecho a principios de marzo, intentando detener el tráfico de petroleros;

El cálculo del Pentágono: Como informó el prestigioso diario «The Washington Post», los expertos del Pentágono estimaron que la operación de limpieza total de minas en el estrecho tomaría al menos 6 meses . Sin embargo, la flota estadounidense completó la tarea en tiempo récord utilizando fuerzas especiales de dragado.

Aunque se espera que la reapertura del estrecho tenga un impacto positivo en el mercado petrolero mundial, las últimas declaraciones de Trump indican que el riesgo de escalada militar en el golfo Pérsico sigue siendo alto.