Un joven cristiano egipcio regala un viaje de Umrah a su vecina

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Un joven cristiano egipcio regala un viaje de Umrah a su vecina

Un evento que refleja la amistad interreligiosa y la humanidad en Egipto se ha vuelto viral en las redes sociales. Mina, un joven cristiano, participó en un concurso en línea sobre el conocimiento del Corán y regaló el premio que ganó, un viaje de Umrah, a su vecina musulmana, Um Ali, también conocida como Mona. Así lo informó iNews.

Mina se enteró del concurso a través de una transmisión en vivo en las redes sociales. Um Ali, quien ha sido su vecina durante más de 20 años, también participó. La mujer había soñado durante mucho tiempo con realizar la peregrinación de Umrah.

Al conocer el deseo de su vecina, Mina decidió ayudarla. Participó en el concurso y envió la respuesta correcta más de 50 o 60 veces para aumentar sus posibilidades. Finalmente, la suerte estuvo de su lado y ganó el viaje de Umrah.

Sin embargo, Mina no se quedó con el premio. Le entregó el boleto a Um Ali, ayudándola a cumplir su sueño de muchos años.

Mina afirmó que su relación con Um Ali y su familia va mucho más allá de la simple vecindad. Destacó que considera a Um Ali como su propia hermana y que trata a sus padres con el mismo respeto y afecto que si fueran los suyos.

El suceso fue ampliamente comentado en las redes sociales egipcias, y muchos usuarios calificaron el noble gesto de Mina como un hermoso ejemplo de respeto mutuo y solidaridad entre vecinos musulmanes y cristianos.

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