Tras las primeras barreras en su frontera oriental, Finlandia considera la construcción de fortificaciones defensivas y obras de ingeniería a gran escala en las zonas fronterizas con Rusia. Según los medios locales, incluido Yle que cita fuentes militares, Helsinki ha desarrollado un sistema capaz de construir una línea de defensa sólida a lo largo de la frontera en pocos días si fuera necesario.

Mientras que Polonia y los países bálticos han comenzado a construir una red de búnkeres permanentes en sus fronteras, Finlandia elige un camino estratégico diferente.

Relieve natural y fortificaciones tipo «constructor»

El exjefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Finlandia, el general de reserva Pekka Toveri reveló las ventajas específicas de la defensa fronteriza del país:

Factor de protección natural: «En Finlandia, el complejo relieve y el clima del territorio son mucho más favorables para el defensor que para el atacante. Avanzar a través de los terrenos finlandeses es una tarea extremadamente difícil para el enemigo», señaló el experto militar;

Lecciones de la guerra en Ucrania: El sistema de defensa finlandés se ha mejorado continuamente desde la Segunda Guerra Mundial, y las tácticas recientes han sido revisadas basándose en la experiencia de las operaciones militares modernas en Ucrania;

Sistema de bloques de montaje rápido: Actualmente, las fortificaciones finlandesas consisten principalmente en estructuras prefabricadas de hormigón y acero, que se ensamblan rápidamente en los puntos designados como un «juego de construcción» y forman una línea de defensa completa en poco tiempo si la situación lo requiere.

Los países bálticos y Polonia construyen el «Escudo Oriental»

Mientras Finlandia refuerza su defensa fronteriza, otros países de la OTAN en la región también están tomando medidas activas:

«Línea de defensa báltica»: Estonia, Letonia y Lituania han comenzado a construir cientos de búnkeres de hormigón, campos de minas y obstáculos defensivos a lo largo de la frontera;

El programa «Escudo Oriental» de Polonia: Varsovia está erigiendo enormes obstáculos militares y de ingeniería en la frontera con Rusia y Bielorrusia, y solicita fondos adicionales a la Unión Europea para financiar estos proyectos.

Estas medidas de preparación tomadas por el gobierno finlandés en materia de seguridad fronteriza demuestran que la arquitectura de seguridad en el norte de Europa ha entrado en una fase militar nueva y más rígida.