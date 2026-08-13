Dos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicas

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Dos amigas desde hace 40 años descubren por el ADN que son hermanas biológicas

Dos mujeres amigas desde la infancia descubrieron mediante una prueba de ADN que en realidad eran hermanas biológicas. Mina y Minal fueron adoptadas de un orfanato en India hace casi 40 años y en los Países Bajos, crecieron a 100 millas de distancia. Durante años, ambas buscaron respuestas sobre su familia biológica.

«Cuando te veo, siento que regreso a casa», dijo Mina Geltink, de 43 años, durante el alegre y emotivo reencuentro con su hermana.

Mina, madre de tres hijos, contó que durante años sintió un vacío en el corazón. «Es como si hubiéramos encontrado una pieza del rompecabezas que faltaba», dijo.

Primero se conocieron como amigas

Mina y Minal en 1996 en un encuentro organizado para niños adoptados. Sintieron una cercanía inexplicable desde el primer momento. Quienes las rodeaban notaron el parecido entre las dos niñas, que bromeaban llamándose «hermanita».

Dos mujeres se ríen mientras se toman un selfie con un teléfono inteligente en un parque.

Más tarde perdieron el contacto y no supieron nada la una de la otra durante 15 años.

La verdad salió a la luz 40 años después

realizada en abril de 2025 La prueba de ADN de MyHeritage lo cambió todo. El resultado mostró que tenían una coincidencia de parentesco del 100 % .

Minal Tiyssen, de 44 años, vive en Francia con su pareja y sus dos hijos. Al recibir el resultado de ADN, al principio no podía creerlo. Después buscó a Mina en las redes sociales y comprendió que la niña que había conocido 30 años antes era su hermana biológica.

Tiyssen contó que recibió mucho cariño de su familia adoptiva, pero que no sabía nada de sus parientes biológicos. Por eso, durante toda su vida se sintió un poco sola.

Ahora, las preguntas que habían quedado sin respuesta durante años tienen respuesta: no eran simplemente dos amigas que se habían conocido por casualidad en la infancia, sino hermanas biológicas.

Mina GeltinkMinal ThyssenIndiaPaíses BajosMyHeritage
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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